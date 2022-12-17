Оперативники двух городов ловили угонявшего в Ростовской области авто подростка-«кочевника»

В Ростовской области 15-летнего подростка, который вел «кочевой образ жизни», поймали силами оперативников двух городов, его подозревают в угоне 10 автомобилей, сообщили региональном ГУ МВД.

Жители города Гуково и города Красный Сулин сообщили о нескольких случаях угонов авто в полицию, правоохранители установили, что за всеми инцидентами стоит один человек, сообщило ведомство на своем сайте.

Установить местонахождение подозреваемого не удавалось, и были организованы оперативно-поисковые группы. Также для помощи коллегам были привлечены оперативники из областного ГУ МВД и из УМВД по Ростову-на-Дону.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 15-летний местный житель Красносулинского района. Он состоял на учете в ПДН. Перед совершением преступлений он ушел из дома и начал вести «кочевой образ жизни».

В населенных пунктах он искал незапертые машины и угонял их. Когда топливо в баке заканчивалось, или он попадал в ДТП, то бросал технику.

Сейчас установлено 10 подобных эпизодов, дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В июне в Иркутской области несовершеннолетний без прав устроил погоню с сотрудниками полиции, его удалось задержать.