Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет

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14 декабря, среда | Последнее обновление — 05:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У Калининграда возникли сложности в переговорах с Литвой по транзиту
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою.
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Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске
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Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).
Церемонию планировалось провести в субботу, 11 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, передает ТАСС.
Шумова сообщила, что церемонию не разрешили местные американские власти, добиться ее проведения не удалось даже через Госдепартамент США. Американские власти проигнорировали дипломатическую ноту российского посольства.
Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.
Шумова добавила, что Россия чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции.
Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн – уроженцам штата Аляска.
На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов призвал США вернуть России Аляску, за которую они так и не заплатили русскому царю.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В России оценили шансы США обогнать Китай по росту ВВП впервые с 1976 года
Экономист Любич: Китаю необходимы новые экономические реформы для увеличения темпов роста экономики
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Экономическая победа США над Китаем в части роста ВВП возможна впервые за 46 лет. Однако ее основа зависит не только от успехов США, но и от снижения темпов роста экономики в КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее Джо Байден допустил, что экономика США может обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году.
«США в этом году удалось добиться значимых конкурентных преимуществ для своих производителей, в том числе в энергетическом секторе на фоне роста спроса Европы на американский СПГ. А также в производственной сфере, где получены ощутимые ценовые преимущества над европейскими конкурентами», – рассказал экономист Антон Любич.
«В этой связи будет не удивительно, если рост американской экономики окажется в диапазоне 2,5-3,0%. При этом нужно понимать, что рост в 2,0-2,5% для США совершенно нормален и обычен», – отметил собеседник.
«Основа «победы» в данном случае – снижение темпов роста в континентальном Китае. Очевидная причина – политика «нулевой терпимости к коронавирусу». Но было бы ошибочным сводить проблемы только к ней», – полагает эксперт.
«Первопричиной снижения роста ВВП Китая стало то, что прежняя модель за счет дешевого труда себя исчерпала. Китаю для восстановления темпов роста необходимо начинать усложнять свою промышленность и переключаться на внутренний спрос как источник роста», – акцентирует он.
«Это, в свою очередь, требует стимулирования притока технологий, что целенаправленно сдерживается США и Европой. Кроме того, необходимо стимулирование инвестиций, крепкого юаня, что также входит в противоречие с прежней политикой», – добавил Любич.
«Наконец, рост экономики Китая сдерживает «пузырь» на рынке недвижимости: избыточные инвестиции в этот сектор запустили классический механизм кредитного кризиса, который многократно повторялся в человеческой истории», – отметил экономист.
«Из недавних примеров – кризис в США в 2008 году. Тогда для американцев вдруг выяснилось, что недвижимость дорожает не сама по себе, а только если богатеют те, кто хочет в ней жить. Сдуть пузырь и переориентировать капитал из перегретого сектора недвижимости в промышленность – еще один текущий вызов для властей КНР», – напомнил эксперт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил в Twitter (запрещен в России), что экономика США может впервые с 1976 года обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году. При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
При этом ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%. По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса в секторе недвижимости КНР может перекинуться на китайский банковский сектор». Отмечается, что снижение темпов развития китайской экономики повлияло и на ухудшение показателей мирового ВВП.
С другой стороны, в мае агентство Bloomberg назвало в качестве основной причины снижения темпа роста ВВП в КНР жесткие антиковидные ограничения. Из-за этого специалисты прогнозировали рост ВВП Китая всего на 2%, а США – на 2,8%.
Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас предрекли рецессию мировой экономике в следующем году. По их мнению, это вызвано в том числе и замедлением развитых экономик Европы.
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На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
Минфин США оценил работу лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен сочла нормальной работу политики лимита цен на российскую нефть
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Политика лимита цен на российскую нефть еще только начала работать, пока все идет нормально, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен пояснила, что лимит цен должен ограничить прибыль России, но при этом сохранить поступление российской нефти на рынок. Министр указала, что Россия является значимым поставщиком, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада, ограничение цен введено на уровне 60 долларов за баррель. Также с 5 декабря действует нефтяное эмбарго ЕС. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что шаги по ответу на лимит цен появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Кроме того, Йеллен признала, что в 2023 году есть риск рецессии в экономике США, но отметила, что такое развитие событий не является «обязательным условием снижения инфляции». Йеллен выразила уверенность, что к концу 2023 года «будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».
Напомним, американский президент Джозеф Байден считает, что США смогут избежать рецессии, если же она все же наступит, то окажется незначительной. S&P полагает, что в 2023 году США все же столкнутся с рецессией, но она будет «мягкой».
В США заявили об уязвимости перед Россией
Вашингтон не может нарастить поставки оружия украинской армии из-за уязвимости США и НАТО в Сувалкском коридоре, пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.
В статье для Foreign Policy обозреватель пишет, что Конгресс давит на Пентагон с требованием поставлять Украине больше оружия за счет стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.
Американские специалисты напомнили, что сценарий, при котором Североатлантический альянс вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал Украине, передает РИА «Новости».
Сувалкский коридор находится на границе Польши с Литвой, он считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и дает России возможность блокировать крупную группировку альянса, которая находится в Прибалтике.
Напомним, Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
Белый дом дистанцировался от операций Украины внутри России
Вашингтон не подталкивает Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что США не способствуют украинским операциям внутри России, передает РИА «Новости».
Кирби добавил, что США помогают Киеву защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.
Кроме того, он заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает ни интересам США, ни интересам российского населения.
Ранее Минобороны России подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Американский инвестор предсказал эффект от потолка цен на нефть
Инвестор Роджерс: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть не будет иметь эффекта
Потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum – заявил РИА «Новости», что в краткосрочном периоде люди «будут делать то, что должны», и станут следовать созданным инструментам контроля, однако уже через несколько дней, считает он, найдутся пути обхода введенных ограничений..
Инвестор, именем которого назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI), подчеркнул, что в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь «фактически никакого эффекта».
По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что искусственные ограничения и различные инструменты ценового контроля обычно не работают, потому что всегда найдется другой путь. Он признался, что скептически настроен по поводу конкретно этого шага.
Также Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой. Экономические проблемы, по его словам, будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно вызывать беспокойство.
Накануне американские СМИ писали, что инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю.
На Западе рассказали о бесценном военном активе России
Military Watch: Су-35 является бесценным активом России
Истребитель Су-35 обладает уникальным опытом, что делает данный самолет «бесценным активом» России, пишут западные СМИ.
Специализированный журнал Military Watch пишет, что Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Кроме того, продолжает автор публикации, Су-35 может противостоять современным западным истребителям высшего класса. Уточняется, что речь идет про F-35А и F-15СА.
Су-35 берет свое начало от Су-27 – усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе. В свое время Су-27 не имел себе равных во всем мире, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Су-27 спас российскую авиацию.
У американцев возникли новые вопросы к Белому дому по обмену Грайнер
Кирби не смог объяснить обмен на Бута Грайнер, а не экс-сотрудника американского посольства Фогеля
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог объяснить, почему США добились освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер из российской колонии раньше, чем экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.
Кирби, комментируя «этот конкретный случай», заявил, что есть «ограничение». По его словам, он не может публично озвучить какую-либо еще информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, Фогель, как и Грайнер, получил тюремный срок в России за контрабанду наркотиков. Его в 2021 году задержали в аэропорту «Шереметьево». У Фогеля в багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Он мог использовать дипстатус для контрабанды и сбыта наркотиков среди учащихся англо-американской школы, где преподавал. В четверг в МИД России сообщил об обмене Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
В МИД пообещали ответить на решение США выслать в 2023 году ряд дипломатов
Замглавы МИД Рябков пообещал ответ Москвы на решение США выслать в 2023-м году несколько дипломатов
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023-го года, Россия ответит на эти действия необязательно симметрично, заявил во вторник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, в Вашингтоне ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания некоторых российских дипломатов.
«Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», – передает ТАСС слова Рябкова.
Он добавил, что вина за продолжающуюся череду взаимных высылок дипсотрудников лежит на США. Рябков указал, что США превратили работу дипмиссий в инструмент давления на Россию, хотя Москва предлагает стабилизировать этот вопрос.
При этом Рябков не уточнил, сколько американских дипломатов покинет Москву в начале следующего года.
В США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны
19FortyFive: Для США даже восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны
Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
С самого начала украинского кризиса США оказывают Украине материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией, однако теперь американская политика «оказалась на распутье», пишет аналитик Брайан Кларк в статье для американского военно-политического издания 19FortyFive.
Автор статьи объясняет, что сейчас властям США нужно сделать выбор: либо создать условия для будущих мирных переговоров, либо продолжать нынешний курс, надеясь на «победу» ВСУ. Пока администрация действующего президента США Джо Байдена ясно дает понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой, передает RT содержание статьи.
Киев, по словам автора публикации, не планирует вести мирные переговоры, они даже были запрещены указом президента Украины. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.
Он считает, что в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки», ведь при таком сценарии возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия.
«Полная победа» Украины, продолжает автор, все равно была бы невыгодна США, ведь это сделало бы улучшение отношений России и США практически невозможным. Россия займет еще «более антагонистическую» позицию в отношении Запада и будет действовать против него, считает Кларк.
«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет большую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», – подчеркивает автор статьи.
США следует определить собственные приоритеты вместо того, чтобы преследовать интересы Украины. А значит, Вашингтону нужно начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора, заключает автор публикации.
Ранее американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле.
США собрались пригласить Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско
Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году
Американская сторона пригласит Россию присоединиться к участию в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь 2023 года, сообщает Reuters.
Reuters ссылается на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея, в ходе которого прозвучало соответствующее заявление.
При этом Мюррей не уточнил, посетит ли российский президент Владимир Путин встречу лидеров форума АТЭС в 2023 году, передает ТАСС.
В этом году форум АТЭС проходил 18-19 ноября в столице Таиланда – городе Бангкоке. Российскую делегацию на саммите возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Кремле сообщали, что Путин не станет направлять видеообращение форуму АТЭС.
Ранее посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский напомнил, что председательство в АТЭС перешло к Соединенным Штатам. Он выразил надежду, что американская сторона выполнит свои обещания по ответственному председательству в АТЭС и обеспечит равноправное участие всех экономик региона в мероприятиях форума на своей территории.
Напомним, участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН в сентябре омрачилось проблемами с выдачей американских виз и логистикой из-за санкций против России. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
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