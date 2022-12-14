Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет

Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций

В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.

Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.

Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.

Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.

По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.

Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.