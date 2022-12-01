Медведев указал на попытку Запада сдержать развитие России

Зампред Совбеза Медведев указал на попытку Запада удержать Россию от развития

Страны Запада с помощью столкновения двух близких народов хотят сдержать потенциал России и ограничить ее развитие, заявил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Основная задача тех сил, которые работали на нагнетание украинского конфликта, – ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, заявил Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, ограничение России Западу нужно для того, чтобы «доминировать самим» и «проводить определенный курс».

России же нужно выполнить колоссальную задачу – сохранить саму себя.

На встрече руководства «Единой России» с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии, Медведев признался, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом.

Зампред Совбеза указал, что у него когда-то проживали родственники в этом городе.

«И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда», – подчеркнул он. По его словам, «мало кто мог себе представить еще 5–7 лет назад что произойдет».