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4 ноября, пятница | Последнее обновление — 04:33 | vz.ru
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На западе Турции произошло землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал на западе Турции землетрясение магнитудой 5,1
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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в пятницу на западе Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным европейских сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 км и находился в 10 км к юго-востоку от города Измир на побережье Эгейского моря, где проживают 2,5 млн человек. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.
Напомним, в начале декабря прошлого года землетрясение произошло на востоке Турции, тогда эпицентр подземных толчков находился в 44 км к северо-востоку от города Ван. Кроме того,19 июня 2021 года сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Стамбуле.
Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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В Турции поразились видео Путина с солдатом
Читатели турецкой газеты Haber 7 поразились видео Путина с солдатом
Видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле, очень удивило читателей турецкой газеты Haber 7: они связали усердное выполнение своих обязанностей солдатом с уважительным отношением к главе государства.
«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», – написал один из читателей Haber 7.
«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», – отметила другая читательница, сообщает РИА «Новости».
«Идеальный прием, сразу видно – Россия», – констатировал еще один из комментаторов.
«Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит», – поделился впечатлениями один из читателей.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 млн человек.
Ранее в Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Шольц и Эрдоган осудили «ядерную риторику» России
Представители властей Германии и Турции назвали безответственной «ядерную риторику» России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили «ядерную риторику» России, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По его словам, лидеры стран сошлись во мнении, что «ядерная риторика» России безответственна. Шольц при этом решительно отверг обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую «грязную бомбу», передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также лидеры стран затронули в своей беседе «зерновую сделку». Канцлер Германии высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.
Ранее в Восточной Германии проходили антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Так, в нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина.
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.
Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Украина заверила Турцию в отсутствии опасений по безопасности «зернового» коридора
Турция проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу об украинской позиции по «зерновой сделке», Киев заявил об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
В интервью газете Milliyet министр заявил, что Турция провела переговоры с украинскими министрами, провела необходимую работу и передала Шойгу, что причин для беспокойства нет, передает РИА «Новости».
По словам Акара, на встречах со своими собеседниками был поднят вопрос о том, что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта.
«Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», – заявил министр обороны Турции.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
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Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским по «зерновой сделке»
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации с «зерновой сделкой», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Эрдоган намерен провести переговоры в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Турция оценила ситуацию с «зерновой сделкой»
Министр обороны Турции Акар выразил уверенность в возобновлении реализации «зерновой сделки»
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Анкара считает, что реализация «зерновой сделки» будет продолжена, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар призвал «не путать отгрузку зерна с условиями конфликта». По его словам, эти вопросы нужно рассматривать отдельно, избегать деструктивных мер и провокаций. Он выразил надежду, что «зерно будет загружаться из украинских портов, транспортироваться по обозначенному коридору, совместно контролироваться в Стамбуле», передает ТАСС.
Он сообщил, что «российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов». При этом Турция прилагает «усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника». Кроме того, сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины. «Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами», – сказал министр.
Как считает Акар, по аналогии с зерновым коридором можно решить еще ряд вопросов путем переговоров. Турция передала Киеву сведения об озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе 29 октября, а также «поделилась» собственными «взглядами» с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Акар сообщил, что украинская сторона «сделала заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей». «Они также были переданы нам в письменном виде», – сообщил министр.
Акар указал, что в соответствии с договоренностями «из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи». По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу ведет переговоры в Москве «в рамках предоставленной» Анкарой информации. Турция ожидает ответа российской стороны, Анкара хочет, чтобы «соглашение продолжало действовать и перевозки зерна были сохранены».
Источник в Стамбуле сообщил, что турецкая сторона намерена проинформировать Москву об ответе Киева. По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Турция и Россия начали определять нуждающиеся в зерне страны
Турция и Россия составляют список стран, которые остро нуждаются в российском зерне и удобрениях
Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его словам, этот вопрос поднимался во время последних телефонных переговоров двух лидеров. Ответственные по этому вопросу ведомства занимаются расписанием списков и маршрутов, их деятельность ведется под эгидой ООН, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что доставка российской агропродукции планируется, прежде всего, в страны Африки и нуждающиеся страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Эрдоган назвал возможное место строительства в Турции газового хаба
Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны
Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».
Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.
Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.
Эрдоган допустил возможность возведения Россией третьей АЭС Турции
Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС
Анкара может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил в интервью телеканалу A Haber, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Он также заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в Синопе, которая станет второй в Турции. Турецкий лидер также объявил о планах строительства третьей АЭС в стране, которая будет расположена в другом месте, передает ТАСС.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут запустить первый энергоблок новой атомной электростанции к столетию Турции.
Турция сообщила о совместной работе с Россией по созданию газового хаба
Глава МИД Турции сообщил об активной совместной работе российских и турецких Минэнерго
Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в данный момент ведется анализ, который поможет понять потребности. Уточняется, что это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. Более того, турецкий МИД выясняет потребности в газе в Европе, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.
Турция заявила об активизации работы по превращению в газовый хаб
Anadolu: Турция активизировала работы по предложенному Россией газовому хабу
Турция продолжает прилагать усилия на пути превращения в международный торговый хаб природным газом, «дорожную карту» определят к концу года, пишет турецкое информагентство Anadolu.
Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом, пишет Anadolu.
После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались, передает ТАСС содержание статьи.
Определить «дорожную карту» для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу 2022 года, добавляет турецкое агентство.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
В Турции назвали способ получения Европой российского газа
Представитель Эрдогана рассказал о получении Европой газа через Турцию
Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции, потребность есть, отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Калына, который дал интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco. Также он отметил, что есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и России по газу после решения конфликта на Украине.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны.
В понедельник сообщалось, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. Турция начала свою часть работы.
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