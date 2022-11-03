После выпуска в море дельфинов в Севастополе завели дело

Уголовное дело завели после выпуска в море дельфинов в Севастополе

Директор одного из севастопольских дельфинариев выпустил в море четырех дельфинов, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили в городском УМВД.

Проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с ними назначены криминалистические экспертизы, проводятся следственные действия, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По предварительным данным, на пляже в районе парка Победы директор одного из дельфинариев города выбросил в море четырех дельфинов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проводится операция по спасению этих животных, он попросил горожан сообщать об увиденных дельфинах.

Между тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два из четырех дельфинов подошли к берегу, специалисты займутся их погрузкой на спецтранспорт и отправкой в поселок Коктебель в Крыму.

«Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные, это облегчит поиск среди их морских собратьев», – добавила глава ведомства.

По ее словам, Коктебельский и Севастопольский дельфинарий регулярно судятся друг с другом, и начальство последнего постоянно проигрывает. В свете этого руководство учреждения решило выбросить животных в море, подвергнув их огромному риску.

Глава севастопольского департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова отметила, что проработан вопрос с размещением животных.

«Дальнейшая судьба животных понятна, ясна. Как необходимо это сделать с юридической точки зрения, понятно. <...>. Сейчас нам нужна удача, везение – мы должны найти их живыми и невредимыми», – пояснила руководитель департамента.

В севастопольской прокуратуре сообщили, что надзорный орган проводил ранее проверку дельфинария Flipper, из которого выпустили животных, и нашел там нарушения.

«Животные, включенные в Красную книгу РФ, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО «Биологическая станция». Ранее природоохранной прокуратурой уже проводилась проверка законности деятельности данного дельфинария. Выявлены нарушения, касающиеся отсутствия необходимых сопроводительных документов на корма для животных. Прокурором руководителю дельфинария внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены», – подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура пояснила, что дельфинарий взял двух самцов и двух самок в аренду у «Биологической станции». Директор утверждает, что животные являются его собственностью еще с 2012 года.

Бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария и специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что двух еще остающихся в море дельфинов не получится выловить даже при помощи дрессировщика.

«Это невозможно. Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Каждому встречному дельфину тогда надо кланяться, делать жесты и свистеть в этот свисток. Я считаю, это невозможно. Они-то, может быть его, и узнают по свистку, например, но как он их узнает», – указал собеседник.

Жбанов отметил, что нельзя сказать, выживут ли уплывшие животные или погибнут.