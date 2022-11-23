Продюсер назвал самых востребованных в этом году на новогодних корпоративах артистов

Отъезд за границу после начала спецоперации некоторых российских и почти всех работавших здесь украинских звезд не изменил планы отечественных компаний на проведение новогодних корпоративов, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер, организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди. Он назвал самых востребованных артистов на праздничных мероприятиях в декабре 2022 года.

«Россиянам не до скучаний по уехавшим звездам. У одной части населения свои проблемы, как и обычно. А та часть населения, а это примерно 3–5 % компаний, которые в принципе «корпоративят» все время, как гуляли, так и будут гулять», – говорит Шахиди.

Он отмечает, что не будут широко праздновать в этом году наступление Нового года только госкомпании. «Все остальные коммерческие структуры устраивать корпоративы и новогодние огоньки будут, но не исключено, что чуть менее пафосно и не так широко, как несколькими годами ранее», – считает эксперт.

Более чем у 30 артистов на сегодняшний день, по словам Шахиди, спада по запросам на праздничные мероприятия, запланированные на декабрь, нет. Самыми востребованными из них в этом году будут певец Леонид Агутин, группа «Руки Вверх», певица Zivert, исполнитель Shaman, рэпер Баста, певицы Полина Гагарина и Елена Темникова, а также группа «Иванушки International».

Ранее заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев пообещал, что в этом году отечественное телевиденье обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники, однако отметил, что сетка вещания пока формируется. Кроме того, он опроверг сообщения об исчезновении из программы телеканалов новогодних огоньков.