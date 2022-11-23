Землетрясение произошло в районе Мраморного моря вблизи Стамбула

Взгляд
23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 05:59  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
    Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа На матч в Петербурге принесли сербско-российский флаг длиной 600 метров
    Киев потребовал извинений за земли Украины на карте «Великой Венгрии» Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций Во Франции разрешили заправлять машины маслом для фритюра «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
    В ООН призвали тщательно расследовать убийство российских военнопленных Грузины отказались принадлежать «коллективному Западу» SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» Киркорова выбрали на роль Ипполита в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы!»

    Главная тема


    Украинские спецслужбы покусились на самое святое

    дополнительно 350 млн евро


    Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций

    «серьезные проблемы»


    Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии

    мнение родителей


    За введение школьной формы выступило более 80% россиян

    Видео

    расход снарядов


    Когда закончатся боеприпасы у Украины

    критика Зеленского


    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

    Запорожская АЭС


    Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

    Белгородская область


    Россия возвращается к истокам обороны южных рубежей

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    оптимистичные цифры


    Александр Разуваев: Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

    передел рынков


    Глеб Простаков: Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

    вызов системе


    Игорь Мальцев: Рок-музыканты не могут быть элитой

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Землетрясение произошло в районе Мраморного моря вблизи Стамбула

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил о землетрясении в районе Мраморного моря вблизи Стамбула

    23 ноября 2022, 04:58

    Текст: Антон Никитин

    Землетрясение произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.

    Толчок зарегистрирован в 04.08, последствия выясняются. Магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км. Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции, передает ТАСС.

    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв в результате землетрясения в районе Мраморного моря нет.

    Напомним, 4 ноября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.


    Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
    Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
    		    21 ноября 2022, 13:43
    Фото: Turkish Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.

    По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».

    Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.

    «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.

    Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.

    Коментарии (36)
    Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
    Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
    		   21 ноября 2022, 16:54
    Фото: Manu Fernandez/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.

    «Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.

    «Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.

    «Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.

    По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.

    Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии
    Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии
    		    22 ноября 2022, 12:40
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.

    «Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

    «Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.

    «Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.

    Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.

    В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.

    Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.

    «Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.

    Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.

    «Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.

    Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.

    На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.

    По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».

    Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.

    Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.

    По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.

    В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.

    Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.

    Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.

    Коментарии (9)
    Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии
    «Аль-Маядин» сообщил об ударе Турции по американскому центру подготовки бойцов «Сил демократической Сирии» в Хасеке

    22 ноября 2022, 03:05

    Текст: Антон Антонов

    ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке, сообщили информационные агентства.

    Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

    Напомним, Турция нанесла удары по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч», которая может оказаться подготовкой к наземной операции Турции в Сирии. Турция заявила, что воздушная операция якобы вызвана российским «отказом выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы.

    Коментарии (22)
    Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
    Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии

    22 ноября 2022, 15:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.

    Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

    SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.

    Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.

    Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается. 

    Коментарии (9)
    Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и России
    Эрдоган высказал обвинения в адрес США и России в связи с ситуацией с курдами в Сирии
    		    22 ноября 2022, 07:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.

    Эрдоган выразил недовольство тем, что США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».

    Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны», – сказал он.

    Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.

    По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.

    Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.

    Коментарии (7)
    Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке
    На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

    20 ноября 2022, 09:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, сообщили в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН.

    Как сообщили в институте, на Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии Ключевского вулкана, ученые ожидают излива лавы и грязи по руслам рек в районе вулкана, передает ТАСС.

    Ученые сообщили также, что из-за значительной глубины вулкана над кромкой видны только отдельные выбросы. Директор института Алексей Озеров уточнил, что извержения Ключевского вулкана могут длиться до года.

    Напомним, 30 августа группа туристов из десяти человек, а также два гида, совершавшие восхождение на Ключевской вулкан, обратились к спасателям. Позже стало известно, что пятеро людей погибли, предположительно, от падения с высоты. На следующей день стало известно еще о трех смертях. Следственный комитет возбудилуголовное дело по факту гибели туристов при восхождении.

    Коментарии (2)
    Эрдоган назвал цену попыток изолировать Россию

    20 ноября 2022, 19:21

    Текст: Ольга Иванова

    Цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной», считает президент Турции Тайип Эрдоган.

    Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ.

    Коментарии (0)
    Москва призвала Турцию удерживаться от ударов по Сирии
    В Кремле посоветовали Анкаре удержаться от ударов по Сирии и попытаться найти мирное решение «курдского вопроса»

    22 ноября 2022, 08:39

    Текст: Александра Юдина

    В России призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории, сообщил спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев.

    Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября, так как подозреваемая призналась в связях с запрещенной партией Курдистана. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, передает РИА «Новости».

    Лаврентьев сообщил, что делегации во время переговоров придадут большое значение вопросам безопасности из-за выросшей активности террористов в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке Турции.

    Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности.

    Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов. Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.

    Коментарии (6)
    СМИ: Турция уничтожила базы РПК на севере Сирии и Ирака
    A Haber: Турция уничтожила пещеры, туннели и склады РПК на севере Сирии и Ирака

    20 ноября 2022, 09:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака уничтожены пещеры, тоннели и склады курдских вооруженных формирований.

    По словам Акара, которые приводит телеканал A Haber, ВС Турции уничтожили бункеры, пещеры, убежища, туннели, склады и штаб РПК, передает РИА «Новости».

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на представителя курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) сообщило, что турецкая армия нанесла удары с воздуха по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо.

    Коментарии (0)
    Приказ на проведение воздушной операции ВВС Турции в Ираке и Сирии отдал лично Эрдоган
    ТРТ: Эрдоган лично отдал приказ начать воздушную операцию в Ираке и Сирии после саммита G20

    20 ноября 2022, 13:35

    Текст: Валентина Григоренко

    Приказ на проведение воздушной операции в Ираке и Сирии был отдан лично президентом Турции Тайипом Эрдоганом по возвращении с саммита G20 на острове Бали, сообщили местные СМИ.

    Телеканал ТРТ показал сюжет с борта президентского самолета. На кадрах видно, как глава Минобороны Турции Хулуси Акар докладывает Эрдогану о ситуации и передает ему документ, который там же подписал президент, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов по регионам в этой стране в рамках новой операции «Коготь-меч».

    Коментарии (0)
    Появились сведения о подготовке Турции к наземной операции в Сирии
    Yeni Safak: Операция «Коготь-меч» может стать первым шагом возможной наземной операции Турции на севере Сирии

    21 ноября 2022, 09:44

    Текст: Антон Никитин

    Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии, пишут турецкие СМИ.

    Как сообщает издание, в ходе операции «Коготь-меч» были уничтожены 89 объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, многие члены РПК, включая высокопоставленных руководителей, были ликвидированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

    По имеющимся у издания сведениям, в ходе операции самолеты и беспилотники с шести разных баз по всей Турции проводили удары по целям в Сирии и Северном Ираке, в результате были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады, принадлежащие РПК.

    Как сообщает издание, «Коготь-меч» рассматривается как первый шаг возможной наземной операции Турции в Сирии.

    В понедельник ночью Турция нанесла удары по городу Кобани на севере Сирии.

    Коментарии (0)
    Турция нанесла удары по Кобани в Сирии
    Firat News Agency сообщило о новых ударах Турции по Кобани в Сирии

    21 ноября 2022, 02:59

    Текст: Антон Антонов

    Турция нанесла новые удары по западной части города Кобани (провинция Алеппо, Сирия), сообщают курдские информационные агентства.

    Под огонь попали посты сирийских военнослужащих в поселке Ашме, передает ТАСС со ссылкой на Firat News Agency.

    Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в воскресенье сообщил, что в результате ударов турецкой армии под Африном и Кобани есть пострадавшие среди мирных жителей и местных военных, передает РИА «Новости».

    Как сообщает NTV Рабочая партия Курдистана в воскресенье вечером с территории Сирии подвергла обстрелу из гранатометов приграничный турецкий район Каркамыш в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

    Напомним, Турция начала нанесение ударов по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч». Сообщалось, что погибли сирийские военные.

    Коментарии (0)
    После авиаударов со стороны Турции погибли трое сирийских военных
    РИА «Новости»: Трое сирийских военных погибли при турецких авиаударах по провинции Эль-Хасеке

    20 ноября 2022, 14:41

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии погибли трое сирийских военных, заявил местный источник.

    Источник отметил, что трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, министерство обороны Сирии заявило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов в провинциях Алеппо и Эль-Хасеке.

    Кром того, Shafaq пишет, что антитеррористическая служба Иракского Курдистана заявила, что турецкая авиация нанесла более 25 ударов по позициям курдских вооруженных группировок на территории Иракского Курдистана и на севере Сирии, в результате атак убиты не менее 32 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и примыкающих к ней отрядов.

    Отмечается, что удары наносились по целям в провинциях Эль-Хасаке, Алеппо, Ракка и в районе города Кобани на севере Сирии, а также по ряду областей курдского автономного района на севере Ирака.

    В свою очередь, представитель курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархад Шами заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF.

    Ранее сообщалось, что приказ на проведение воздушной операции в Ираке и Сирии был отдан лично президентом Турции Тайипом Эрдоганом по возвращении с саммита G20 на острове Бали.

    Коментарии (0)
    ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции «Коготь-меч»
    CNN Turk: ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции «Коготь-меч»

    20 ноября 2022, 12:46

    Текст: Валентина Григоренко

    Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов по регионам в этой стране в рамках новой операции «Коготь-меч», сообщили местные СМИ.

    По данным телеканала CNN Turk, Турция не входила в воздушное пространства Сирии, нанося удар по региону страны, передает ТАСС.

    Официальных комментариев Анкары по данной теме не поступало.

    Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака уничтожены пещеры, тоннели и склады курдских вооруженных формирований.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •