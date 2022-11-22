Музыкальный конкурс «Юг Молодой» стартовал в России

Первый музыкальный конкурс Юга России стартовал в обновленном составе

Первый музыкальный конкурс «Юг Молодой», где принимаются работы от молодежи Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, регионов большой России, стартовал в России, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.

В своем Telegram-канале он отметил, что совместно с Министерством по молодежной политике Запорожской области объявлен старт музыкального конкурса «Юг Молодой». По его словам, принимаются работы всех жанров – рок, рэп, этно – «главное, чтобы песня отражала время, в котором оказалась наша страна сегодня».

Для участия в конкурсе нужно записать видео с исполнением своей песни и отправить его по адресу yug.molodoi@yandex.ru с указанием ФИО, телефона и почты для обратной связи.

Апачев призвал участвовать всех желающих, чтобы «сформировать новую культуру и подарить новые смыслы и формы нашему Отечеству».

Ранее в ноябре прошел молодежный форум «Юг Молодой» в Запорожской области. В работе форума приняли участие 300 молодых активистов из новых регионов и Юга России.