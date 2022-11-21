Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе обсуждения ситуации на Украине на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса перепутал Россию и Украину.

«Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг призвал продолжать расширять военные поставки Украине. Он также отметил, что альянсу следовало бы оказывать Украине еще больше военной помощи до начала спецоперации России.

При этом НАТО будет поддерживать мирное разрешение конфликта, «которое будет приемлемо для Украины».

Ранее Столтенберг призвал в условиях интенсивных российских ударов расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину.