|
|
Режиссер раскрыл цели фильма «Военкоры»
Один из авторов фильма «Военкоры» Артем Сомов рассказал о целях проекта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Автор документального фильма «Военкоры» из творческого коллектива RT режиссер Артем Сомов сообщил о главной цели проекта.
По его словам, проект был задуман давно, так как творческая команда считала крайне интересным и важным показать то, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе. Сомов добавил, что то, как эти люди думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают, обычно остается за кадром, передает RT.
Тем временем в ООН фильм уже презентовали. Выход картины запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма – Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступят авторы и герои фильма, они расскажут о создании картины и об особенностях своей работы.
Один из героев фильма журналист Евгений Поддубный во время презентации проекта заявил об отстаивании правды в Донбассе.
«К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле», – отметил он.
По мнению Поддубного, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом российской стороне удается донести правду.
«Мы черное называем черным, а белое называем белое», – заключил он.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
|
|
Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
|
|
Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
|
|
McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
В Донецке зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в детский сад
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Детский сад пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, зафиксировано прямое падание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, масштаб разрушений выясняется. «Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка в 20.00, в ходе которого выпустили четыре снаряда калибром 152 мм.
Напомним, Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
|
|
Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
Украинцы пытались сфабриковать признания бойцов ДНР в военных преступлениях
Боец ДНР: Украинцы пытались сфабриковать признания пленных для международного суда
Украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции ДНР, рассказал один из освобожденных из украинского плена.
По словам освобожденного бойца, украинцы хотели, чтобы пленные подписали бумаги и признали вину, передает РИА «Новости». Он рассказал, что на пленных вешали всевозможные преступления, чтобы в международном суде показать военные преступления, которых они не совершали.
На родину он вернулся в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50».
Напомним, в субботу в Минобороны России сообщили, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных, им грозила в плену смертельная опасность.
ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области
Истребительная авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Также уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка ЛНР, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В воздухе сбили одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецка.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях.
Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Басурин: Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, приводятся слова Басурина в сообщении НМ ДНР в Telegram.
В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, добавил Басурин.
Ранее во вторник временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.
На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» уничтожили выявленные разведчиками закрытые позиции артиллерии ВСУ
В ходе спецоперации на Украине российские расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили закрытые позиции артиллерии вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, огневые позиции украинской ствольной артиллерии были выявлены разведывательными подразделениями. Разведка передала координаты для уничтожения, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж, выполнила нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожила позиции ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 20 км.
Напомним, накануне российское военное ведомство показало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники и поразил их ракетами.
Российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях
Противник предпринимал безуспешные попытки атаки силами батальонной тактической группы, усиленной иностранными наемниками, на Купянском направлении возле населенных пунктов Куземовка Николаевка, Луганской народной республики (ЛНР) и Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все попытки атак были отражены. Противник потерял более 150 военнослужащих и боевиков, три танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии на Краснолиманском направлении по выдвигавшимся ротным тактическим группам ВСУ были сорваны попытки перехода противника в атаку у пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР. Ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Активными действиями российских войск на Николаево-Криворожском направлении пресечены попытки наступления подразделений ВСУ возле населенных пунктов Суханово, Брускинское, Мыловое, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, танк, восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ под Николаевом, у населенных пунктов Андреевка Херсонской области, Березнеговатое Николаевской области, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Ивановка, Купянск, Степовая Новоселовка, Голубовка Харьковской области, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила в 154 районах. Уничтожены три склада боеприпасов рядом с населенными пунктами Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области. Возле населенного пункта Белогоровка ЛНР и Соледар ДНР взорваны две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, подытожили в оборонном ведомстве.
Союзные силы отбили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов: На Бериславском направлении в Херсонской области отбита новая атака ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами. Украинская армия отошла на исходные позиции, сообщил вице-губернатор Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что на Бериславском направлении со стороны Никополя ВСУ попытались пойти в наступление, но атака была жестко отбита, в результате чего украинские силы были вынуждены отойти на исходные позиции, передает ТАСС.
В понедельник Стремоусов заявил, что украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели.
При ударе ВСУ по Волновахе погибли люди
В результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Волновахе есть погибшие
Из-за обстрела трассы в районе Волновахи со стороны украинских военнослужащих из РСЗО HIMARS есть погибшие, сообщил представитель комендантского полка Донецкой народной республики.
По его словам, украинскими военными был нанесен удар по гражданской трассе. Уточняется, что обстрел был произведен с позиций в Красноармейске, было выпущено три снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Тем временем российские войска устроили ВСУ «Херсонский гамбит» под Угледаром. Таким условным названием военные аналитики обозначают то, что происходит прямо сейчас на полях сражений на Украине. Российские войска начали сразу два новых наступления в Донбассе.