Эксперт: Россия восстанавливает единую историческую память с новыми регионами

Запад предпринимает попытки сфальсифицировать историю Великой Отечественной. Но Россия готова защищать свое историческое прошлое как основу национального суверенитета, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов, комментируя заседание оргкомитета «Победа» с участием президента. По итогам заседания указами главы государства Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы»

«На заседании Российского организационного комитета «Победа» было принято очень важное решение», – подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. Четыре города в новых субъектах Российской Федерации получили почетные звания: Мелитополь и Мариуполь объявлены «Городами воинской славы», Луганск и Горловка получат звания «Город трудовой доблести», отметил собеседник.

«Тот факт, что эти решения сегодня инициированы президентом России, является свидетельством того, что восстанавливается единая историческая память о прошлом, о подвигах как в годы Великой Отечественной войны на полях сражений, так и о трудовых подвигах», – подчеркнул Шаповалов.

Данная инициатива президента свидетельствует о том, что память о прошлом, о героических страницах нашей истории – ключевой элемент нашего историко-культурного кода, отметил собеседник. Это особенно актуально сейчас, когда со стороны Запада предпринимаются попытки сфальсифицировать историю Великой Отечественной войны, переписать историю, а также вовсе заставить россиян забыть подвиги предков, добавил Шаповалов. «Все это направлено на то, чтобы нарушить суверенитет страны», – подчеркнул историк.

«Но мы готовы защищать наше прошлое, ведь это и есть основа национального суверенитета. Это историческое прошлое касается и всех народов Советского Союза, и тех регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. В том числе, это память о героической защите и освобождении в годы войны территорий Донбасса и Новороссии, это является фактом нашей общей исторической памяти. Памяти о прошлом», – заключил Шаповалов.

Во вторник президент Владимир Путин принял участие в заседании Российского организационного комитета «Победа». В ходе заседания президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников выступил с предложением присвоить Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы». Красников уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в РАН, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, в связи с чем они представлены для присвоения им почетных званий. По завершении заседания оргкомитета «Победа» были обнародованы подписанные президентом указы, по котором Мелитополь и Мариуполь объявлены городами воинской славы, а девять российских городов (в том числе два на новых территориях – Луганск и Горловка) получили звания «Город трудовой доблести».

По закону, принятому в 2007 году, в городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия. Звание «Город трудовой доблести» существует в России с 2020 года. Его дают при наличии «документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах», на основании присуждения предприятиям и их работникам советских государственных наград.