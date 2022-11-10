Захарова рассказала о планах российской делегации на G20

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что Лавров проведет несколько встреч на G20

Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие и энергоресурсы, также состоится несколько двусторонних встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на саммите «двадцати» Россия собирается подтвердить готовность к поставкам продовольствия и энергетики за рубеж, как на коммерческой так и на гуманитарной основе. В планах также озвучить планы по сотрудничеству с Турцией касаемо поставок зерна, удобрений и газа, также будет сделано несколько заявлений относительно глобальной экономики, говорится в комментарии на сайте МИД России.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров собирается провести несколько двусторонних встреч на G20 и примет участие в пленарных заседаниях.

G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии, президент Владимир Путин может участвовать в онлайн-формате.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский решил не приезжать на саммит G20 на Бали.

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