В Кремле назвали победой здравого смысла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Пресс-секретарь президента Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти – это победа здравого смысла, а не России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков рассказал, что определенную роль в решении ОПЕК+ имеет визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты, который он совершил в 2019 году, передает РИА «Новости».

Также Песков заявил, что Вашингтон начал терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. По его мнению, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, ни к чему хорошему такая игра не приведет.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают США на энергетическом рынке.

Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Западные СМИ заявили, что такой шаг подрывает усилия президента США Джо Байдена и заставляет сомневаться в способности Вашингтона оказать давление на Россию.