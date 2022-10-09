На свадьбе в ресторане Петербурга застрелили мужчину

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины на свадьбе в ресторане, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 8 октября в полицию поступило сообщение об убийстве человека в ресторане на Витебском проспекте, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 31-летний мужчина, находясь на свадебном торжестве в ресторане, после возникшего словесного конфликта, произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону своего 26-летнего обидчика, который от полученных травм скончался.

Подозреваемый был задержан. Как сообщает ГСУСК России по Санкт-Петербургу, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают мужчину, застрелившего на свадьбе в Новой Москве жениха и его брата.