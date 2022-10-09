По Крымскому мосту с момента инцидента прошли 13 поездов

Компания «ГрандСервисЭкспресс»: С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять

С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе компании «ГрандСервисЭкспресс».

Компания «ГрандСервисЭкспресс» сообщила об отправке из Крыма всех задержанных из-за инцидента на Крымском мосту поездов. Там рассказали, что с момента возобновления движения в Крым прошли восемь поездов, в обратном направлении – пять, передает РИА «Новости». Всего по мосту проехали около 6 тыс. пассажиров.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Минтранса России сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику, пригородное пассажирское движение через мост восстановят в 19:00.