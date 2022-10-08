Запущенная КНДР неопознанная баллистическая ракета упала в Японском море

КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря

Неопознанная баллистическая ракета, запущенная КНДР в ночь на воскресенье по местному времени, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Береговая охрана Японии сообщила, что Пхеньян, предположительно, запустил баллистическую ракету и она уже упала, а также призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае их обнаружения, передает ТАСС.

В то же время по данным правительственных источников телеканала, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанным с этим новым северокорейским ракетным пуском. Предварительно, запуск ракеты и ее падение никакого ущерба Японии не принес.

Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.