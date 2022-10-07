ЕР доставила жителям Херсонской области более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи

Жители Херсонской области получили от «Единой России» более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи

Гуманитарная миссия партии «Единая Россиия» уже более полугода обеспечивает жителей Херсонской области продуктами и лекарствами, а местные ФАПы, больницы, школы и библиотеки – медпрепаратами, спортинвентарем и литературой на русском языке.

В июне в Херсоне открыли центр гуманитарной помощи «Единой России». За четыре месяца работы центра жители городов и сел получили более 1 тыс. тонн продуктов. А за помощью к волонтерам обратились порядка 120 тыс. человек с самыми разными вопросами: содействие в получении российского гражданства и оформлении документов и выплат, направление студентов на учебу в ведущие Вузы страны, помощь тяжело больным жителям и организация лечения в крупных российских медицинских центрах, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Сегодня мы выезжаем и работаем сразу по нескольким направлениям. Это и медикаменты в ФАпы и продуктовые наборы жителям, спортинвентарь и наборы для первоклассников в школы, многое другое. Наш херсонцы уже знают и ждут. Будь то маленькое село в отдаленном районе или город вроде Херсона, Скадовска или Геническа. У нас появились помощники из числа местных жителей, которые формируют коллективные заявки на получение гуманитарной помощи для одиноких пенсионеров и инвалидов. Есть те, кто помогает с фасовкой и распределением гумпомощи. За четыре месяца с уверенностью могу сказать, наша команда окрепла, выросла численно и стала сильнее за счет местных жителей. И теперь уже херсонца, а не мы, говорят своим соседям или односельчанам «Пословица «моя хата с краю, ничего не знаю» не про нас. Мы готовы объединяться, чтобы помогать друг другу!». Это самое главное», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россиия» в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Более 1 тыс. продуктовых наборов и лекарства волонтеры раздали жителям трех сел Генического района. Гуманитарная миссия работала в Стрелковом, Счастливом и Генической горке. Местные жители просят у волонтеров российские флаги.

«Я размещу флаг у себя на калитке. Наконец-то можно это делать без страха, что к тебе придут и подожгут дом. Или еще что похуже. Наконец-то мы дома!» – поделился житель села Счастливое.

В село Геническая горка волонтеры завезли медикаменты. С просьбой об этом к гуманитарной миссии «Единой России» обращались жители. Всего за четыре месяца работы гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области количество жителей региона, обратившихся за помощью, превысило 120 тыс. человек.