Кириенко назвал кризис временем возможностей

Сергей Кириенко на конференции «ДНК России»: Любой кризис – это всегда время возможностей

Стоящий перед российским обществом и российской наукой вызов открывает уникальные возможности для консолидации граждан, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России».

Конференция проходила в Сочи с 26 по 30 октября. В ней участвовали представители высших учебных заведений, они обсуждали принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В завершающий день эксперты представили доклады о результатах пятидневной работы, а Кириенко подчеркнул, что темы, которые обсуждались, чрезвычайно важны – это разговор о будущем страны.

«Сегодня эта работа важна как никогда, потому что мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, эти изменения необратимы. Еще важно, что, несмотря на масштабность изменений, иногда тектоническую, они не закончились. Мы только вступили в период масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни, такие как климат, технологии, системы политического устройства и баланса в мире, а также многое другое. Так, как было, уже точно не будет», – подчеркнул Кириенко.

По его словам, против России ведется война очень широким фронтом, а противостояние в зоне СВО – лишь часть этой войны. К примеру, такого количества санкций, как против России, не было в отношении ни одной страны мира. Кроме того, с Россией ведется борьба информационная, психологическая, война с культурой. «Цель – попробовать лишить нас права на будущее. Это война за образ будущего», – отметил он и добавил, что, прежде всего, идет борьба за молодое поколение, поэтому Россия должна защитить свою молодежь.

«Это очевидная задача, которая поставлена в борьбе образов будущего и конкуренции за будущее. То, что эта работа должна быть интегрирована с системой образования, просвещения, воспитания в нашей стране, не вызывает сомнений. Это наша особая ответственность», – сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента также обратил внимание на то, что вызов, перед которым стоит российское общество, открывает уникальные возможности для консолидации граждан.

«Любой кризис – это всегда время возможностей. Да, это сложно, да, это тяжело. Но это время возможностей. Это вопрос того, на что будут направлены наши силы. Надо использовать энергию перемен, чтобы идти вперед и развиваться. Если мы добьемся того, чтобы каждый человек на своем месте относился к этому времени именно так, то это уже само по себе меняет реальность и будущее, к которому мы идем. И этот вызов, который мы сможем преодолеть, опираясь на исторические, культурные корни и принцип соборности, заложенный в наш культурный код, открывает нам уникальные возможности для еще большего единения людей всех поколений, национальностей, вероисповеданий», – подчеркнул Кириенко.

Вовлечение как можно большего количества людей в создание образа будущего принципиально важно, особенно это касается молодых людей. Однако, по словам Кириенко, они должны быть активными участниками изменений.

«Если мы хотим, чтобы новое поколение реально разделяло новые ценности, молодые люди должны быть соавторами. Если мы попробуем за них что-то придумать, а потом им навязать, это не будет работать. Поэтому мы обязаны делать это вместе с ними, в этом тоже наша с вами ответственность», – резюмировал он.