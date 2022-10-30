В Кремле рассказали о готовности Путина к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину Песков заявил, что готовность к диалогу – это не слабость, в сильная позиция, передает РИА «Новости».

«Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать», – сказал Песков.

Песков добавил, что Запад видит ситуацию де-факто, а она никак не говорит и не может говорить о слабости России, так как «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек».

Кроме того, Песков заявил, что решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом.

«Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.