Штайнмайер назвал Германию и Россию противоборствующими странами

Германия и Россия являются на данный момент противостоящими друг другу сторонами, а события на Украине являются «эпохальным переломом», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он призвал распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. По его словам, это относится также и к взгляду на Россию, передает ТАСС.

Штайнмайер добавил, что если посмотреть на Россию сегодня, то там не будет места старым мечтам. «Сегодня наши страны противостоят друг другу», – сказал президент Германии.

При этом он заявил, что многие в Германии чувствуют связь с Россией и ее народом, а также любят русскую литературу и музыку.

Штайнмайер напомнил, что в Восточной Германии есть очень разные, весьма противоречивые воспоминания о сорокалетней истории, которые до сих пор влияют на людей.

Ранее Штайнмайер заявил, что спецоперация России на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам.