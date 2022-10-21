Финалист «Лидеров России» рассказал о приборе для ранней диагностики астмы у детей

Финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Москвы Павел Бережанский рассказал о создании прибора для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.

«За последние десять лет количество астматиков в России увеличилось до 18%. Если человеку один раз диагностирована бронхиальная астма, то это на всю жизнь. А значит придется столкнуться с большими ограничениями при выборе профессии, работы, занятиях спортом. Наша задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность ребенка к этому заболеванию. Если мы вовремя назначим терапию и доведем пациента до пубертатного периода, то он уйдет в ремиссию, и этот диагноз ему никогда не будет поставлен», – приводятся слова Бережанского в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Созданием первого отечественного капилляроскопа для детей Бережанский занимается 12 лет. «У нашего старшего ребенка были частые обструкции дыхательных путей. Мы оба с супругой педиатры, поэтому понимали, что это может перерасти в бронхиальную астму. Но если вовремя проводить профилактические мероприятия, заболевание можно предотвратить. Даже если дети болеют обструкциями, атопическим дерматитом, аллергиями, но это еще не астма», – сказал он.

Бережанским были проведены масштабные исследования и впервые в России определены параметры капиллярного русла, позволяющие с высокой точностью предполагать развитие бронхиальной астмы. Проект был резидентом фонда «Сколково», получил семь патентов на изобретения в области педиатрии, прошел апробацию в Канаде и Ирландии.

Сегодня создано несколько образцов капилляроскопа «Берикон». В тестовом режиме с ними работают педиатры Москвы, Московской и Ярославской областей, Республики Коми. В ближайшее время приборы будут поставлены также в Новороссийск и Ямало-Ненецкий автономный округ. Испытания капилляроскопа продлятся еще около года.

«Технически воплощать идеи нам помогают инженеры из Серпухова. За годы исследований мы перепробовали несколько конструкций, включая настольный вариант прибора с фиксацией пальца и руки. Изначально устройство было большим, как принтер, но со временем уменьшилось до размеров фена. Сейчас работаем над тем, чтобы сделать прибор беспроводным, то есть более мобильным в использовании, – сообщил автор проекта. – Надеюсь, в перспективе детские капилляроскопы появятся в каждой сельской амбулатории и самых отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах».

Врач пояснил, как проявляется бронхиальная астма и почему при ранней диагностике рисков возникновения этого заболевания эффективен метод капилляроскопии. «Это хроническое заболевание, которое проявляется нарушением функций дыхания. Обструкция, или непроходимость респираторного тракта, возникает из-за того, что капиллярное русло расширяется, зона обмена питательных веществ между капилляром и тканью увеличивается, большое количество жидкости выходит в окружающую ткань, из-за этого возникает отек бронхов и спазм мышц», – объяснил он.

Сейчас Бережанский работает над тем, чтобы расширить функционал прибора и использовать его для ранней диагностики осложнений сахарного диабета и склеродермии. «Такие осложнения сахарного диабета, как ретинопатия, нейропатия и диабетическая стопа, также связаны с изменением капиллярного русла. С помощью нашего прибора мы сможем предвидеть нарушения перфузии ткани и своевременно рекомендовать ребенку профилактику», – рассказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Москвы.

Бережанский сообщил, что при создании капилляроскопа использованы только отечественные компоненты, поэтому его полностью можно производить в России. В настоящее время себестоимость прибора составляет около 11 тыс. рублей.