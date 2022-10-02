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Над полигоном подготовки ВСУ в Германии заметили порядка десяти дронов
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Неизвестные запустили дроны над учебным полигоном бундесвера, расположенным в баварской общине Вильдфлеккен, сообщило в воскресенье издание Business Insider со ссылкой на Минобороны ФРГ.
В оборонном ведомстве Германии сообщили, что полиция была немедленно проинформирована и начала расследование. Оно пока продолжается. Источники в структурах безопасности сообщили изданию, что речь идет о порядка 10 дронов, которые были запущены в ночь на субботу, передает ТАСС.
На полигоне украинские военные обучаются управлению бронемашинами Dingo. Правительство ФРГ намерено поставить Киеву 50 таких машин.
Ранее Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста
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Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.
По словам Овсянникова, бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении.
Он признался, что не знает, куда именно могла поехать его бывшая жена. С весны этого года Овсянникова в своих соцсетях заявляла, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, кроме того, у девочки нет загранпаспорта, передает RT.
Также Овсянников отметил, что еще 29 августа бывшая жена организовала похищение дочери, девочка не ходила в школу, и он не знает, где она находится.
«После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил от них официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», – добавил Овсянников.
Бывшие супруги судятся, чтобы определить место проживания двух их общих детей. Их 17-летний сын уже заявил, что хочет жить с отцом.
11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Во время заседания ЮНЕСКО недружественные России страны устроили демарш
Представители недружественных России государств устроили демарш во время заседания ЮНЕСКО, в котором приняли участие 48 стран, в том числе США, Германия и Великобритания, сообщил посол России в Мексике Виктор Коронелли.
В ходе закрытия всемирной конференции организации в Мехико представитель Литвы обвинил Россию в повреждении культурного наследия Украины, а после делегаты начали покидать зал.
«Во время ответа [руководителя нашей делегации] участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», – передает РИА «Новости» слова Коронелли.
Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин отметил, что война на Украине идет уже восемь лет, но ранее никто не сказала о жертвах Донецка, Луганска.
Глава украинской разведки Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле «Моссада»
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В силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки «Моссад», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов.
На вопрос ведущего телеканала ТСН, готов ли Буданов подтвердить заявления военных экспертов о том, что на Украине уже есть люди, которые работают в стиле «Моссада», он ответил, что «это правда», но не стал раскрывать детали. При этом выразил надежду, что этот спецназ Зеленский использовать не будет, передает РИА «Новости».
Так же Буданов подтвердил, что он лично ранее занимал засекреченный пост. Рассказал историю из жизни, когда ему нужно было восстановить карту в банке в связи с утерей, которая была оформлена до назначения на «секретную» должность. По его словам, он пришел в банк с просьбой возобновить свою карту.
«Предоставил документы – но это все другое лицо. Это все (засекреченная служба – прим.ВЗГЛЯД) и есть эта реальность», – заявил Буданов.
Разведывательная служба Израиля «Моссад» занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.
Министр обороны Германии Ламбрехт неожиданно прибыла в Одессу
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T, сообщает Die Welt.
По данным издания, Ламбрехт пообещала поставку Украине системы ПВО IRIS-T, передает RT.
«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.
Министерство обороны ФРГ подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым, заверив в поддержке «друзей столь долго, сколько потребуется».
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
До этого Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях
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С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан. При этом, отмечает эксперт, государству придется немало вложить в развитие территорий. Ранее Россия приняла в свой состав четыре новых региона.
«Главное приобретение – люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток (на него уйдет доброе десятилетие), сколько емкость внутреннего рынка. Номинально на территориях проживают 6,15 млн новых граждан», – цитирует экономиста Ивана Лизана «Украина.ру».
«Так, большая часть населения проживает в ДНР – 2,23 млн человек (при общей довоенной численности в 4,1 млн человек). Далее следует ЛНР с 2,12 млн населения. Следом идет Херсонская область, где проживает 1 млн граждан. Замыкает список Запорожская область. За вычетом Запорожья и ряда райцентров с номинальным населением в 0,8 млн человек. Вместе с Запорожьем – 1,65 млн жителей», – подсчитал эксперт.
Как отмечает экономист, для России ценность граждан в сравнении с мигрантами заключается в том, что они не только проживают на этих территориях постоянно, но и зарабатывают, а также тратят деньги. «Чем больше емкость внутреннего рынка в миллионах граждан, тем больше продукции можно выпустить и тем ниже ее себестоимость. А это облегчает выход на внешние рынки и повышает конкурентоспособность товаров», – отмечает он.
Второе приобретение России – территории. «Площадь новых территорий – 108,8 тыс. кв. км. Для Украины это равносильно потере 20% объемов страны. Эти земли находятся в зоне с благоприятным для сельского хозяйства климатом, а площадь их пашни превышает 5,6 млн га, что сопоставимо с Северо-Кавказским федеральным округом», – объясняет Лизан.
320 тыс. га находятся под орошением, что гарантирует стабильно высокие урожаи, страхуя культуры от засухи, говорит эксперт. «Новые территории – это почти 10 млн тонн зерновых в год, 3,3 млн тонн подсолнечника, 1,9 млн тонн овощей, а также серьезная доля производства ягод и фруктов», – приводит примеры экономист.
«Россия получает земли с невероятным сельскохозяйственным потенциалом, однако с сильно деградировавшим животноводством и бикультурным (маслично-зерновым) характером растениеводства. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территорий внесет свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счет морских портов», – пишет Лизан.
При этом, отмечает он, с промышленностью дела обстоят несколько сложнее. При рассмотрении промышленного потенциала есть смысл исходить из постоянных производственных мощностей и запасов полезных ископаемых, а не переменных процентных пунктов ВВП, говорит эксперт.
«Так за счет новых территорий мы получаем доступ к водным ресурсам для Крыма, 13,5 ГВт электроэнергетической мощности, включая 6 ГВт крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, единственный в России желатиновый завод, стекольный завод, а также Ясиноватский машиностроительный завод. Кроме того, у нас появляются химкомбинаты «Азот» и «Стирол», выпускающие аммиак, карбамид и аммиачную селитру, семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий в составе ЮГМК и подлежащий восстановлению Мариупольский метзавод им. Ильича, а также мощности по выпуску труб и стальных канатов», – перечисляет Лизан.
«В списке приобретений также Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и кондитерские предприятия совокупной мощностью свыше 117 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, мы получаем возможность разработки подтвержденных залежей 10 млрд тонн угля, в том числе 6 млрд тонн коксующегося и свыше 1 млрд тонн антрацита, а также 1 млрд тонн запасов железных руд и Днепрорудненский железорудный комбинат», – продолжает экономист.
При этом доступ к Мариупольскому порту, подчеркивает эксперт, потенциально позволит нарастить поставки угля в страны Африки и Южной Азии. Однако стоит понимать не только получаемые активы, но и пассивы, говорит он. Речь идет о том, что потребует серьезных вложений со стороны России уже в ближайшее время.
«В августе Херсонская область получила 6 млрд рублей финансирования из федерального центра. И если эта цифра останется в том же диапазоне, то ее годовой бюджет будет сопоставим с бюджетом Рязанской области. Аналогичная история с Запорожской областью. Проще говоря, финансирование будет варьироваться в районе 111 млрд рублей в год», – подсчитал Лизан.
«Для сравнения: бюджет ДНР, по оценкам нового премьер-министра Виталия Хоценко, находится в коридоре 100-150 млрд рублей. Расходы бюджета ЛНР никто публично не оценивал, но можно предположить, что верхняя планка расходов находится у отметки в 100 млрд рублей из-за меньшей численности населения республики», – продолжил он.
По мере углубления интеграции, создания налоговой системы и перезапуска экономики размер дотаций должен серьезно снизиться, но до нуля он не упадет, пишет эксперт. «Следовательно, надо будет принимать федеральную целевую программу по восстановлению новых регионов. При расчетах имеет смысл отталкиваться от затрат на 1 млн жителей. Нам уже известно, что восстановление ЛНР и ДНР федеральным центром оценивается в 3,5 трлн рублей за два года», – говорит экономист.
Отдельно Лизан обращает внимание на Херсонскую и Запорожскую области. По его подсчетам, для первой потребуется порядка 51,9 млрд рублей расходов ФЦП, а для второй – 41,5 млрд рублей в текущих границах и 85,6 млрд рублей в год в случае полного освобождения территории области.
«Расходы большие, но Россия может себе их позволить, тем более что чистая прибыль Газпрома за первое полугодие текущего года составила 2,5 трлн рублей. Мало того, такие расходы станут хорошим стимулом для экономики», – заключил Лизан.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Санду случайно обвинила киевские власти в конфликте на Украине
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя.
Оговорилась Санду во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
«Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», – приводит радио Sputnik Молдова слова Санду.
Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.
Ранее Санду пригрозила лишать гражданства воюющих на стороне России жителей Приднестровья.
США пообещали Украине помочь восстановить контроль над территорией
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Соединенные Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и продолжат поддерживать усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией», сообщила пресс-служба Госдепа.
Госсекретарь повторил послание президента США Джо Байдена о том, что США всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля «над своей территорией» путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении, передает ТАСС.
Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного разговора проинформировал своего коллегу об очередном пакете военной помощи, о котором Вашингтон объявил ранее на этой неделе, а также о будущих поставках. Помимо этого, стороны обсудили поставки украинского зерна и обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
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Экс-советник НАТО: США спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России
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США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.
Как отметил советник НАТО, полковник Жак Бо, Запад не волнует Украина как таковая, а изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, но они не работают, передает РИА «Новости».
Полковник объяснил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро, но расчеты Соединенных Штатов не оправдались, а Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.
Как отметил бывший офицер швейцарской разведки, санкции против России не приносят результата, страны Запада попали в ловушку собственного просчета, что для Украины «весьма прискорбно».
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Глава Пентагона назвал вопрос расширения НАТО решением 30 стран
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Власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса, заявил глава Пентагон Ллойд Остин.
По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но вопрос приема новых членов в альянс решается 30 странами, которые проводят голосование, передает ТАСС.
«Эта работа должна быть проделана в будущем», – сказал Остин, комментируя заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.
При этом он заявил, что сейчас Соединенные Штаты «сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха». «И мы видим некоторые действительно хорошие результаты <…> украинских сил», – добавил министр обороны США.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом практические шаги альянса по поддержке Украины. Днем ранее Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт также заявила, что прошение Киева будет обсуждаться всем альянсом.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал стремление Украины вступить в НАТО несвоевременным. Экс-глава Госдепартамента США Генри Киссинджер заявил, что курс Вашингтона на включение Украины в НАТО не был мудрым. Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернется попытка Зеленского «надавить» на НАТО.
Напомним также, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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ВСУ обстреляли Донецк из «натовской» артиллерии
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Украинские войска обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 22.18 был зафиксирован обстрел вооруженными формирования Украины (ВФУ) из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снарядами калибром 155 мм.
Кроме того, в 22.45 ВФУ из Нетайлово обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 155 мм, в 22.49 из Нетайлово ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, так же снарядами калибром 155 мм. Помимо этого, в 23.28 из Нетайлово украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 155 мм.
Также в 23.30 из населенного пункта Орловка был зафиксирован обстрел украинскими формированиями н.п. Макеевка (Червоногвардейский район) снарядами калибром 155 мм.
В субботу украинские вооруженные формирования неоднократно обстреливали Донецк снарядами натовского калибра.
Напомним, воссоединение Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией на референдуме поддержали 99,23% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Боррель счел несвоевременным стремление Украины вступить в НАТО
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Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, важнее сейчас поддерживать обороноспособность страны, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель испанскому телеканалу «24 орас».
По его мнению, желание Киева вступить в альянс можно понять, «но это не основной вопрос на данный момент». Глава дипломатии ЕС считает, что важнее сейчас поддерживать способность Украины к обороне, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО.
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Британцев возмутили угрозы Трасс в адрес Путина
Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, они призвали уделить внимание внутренним проблемам страны.
По словам Трасс, Британия, не колеблясь, предпримет дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать «военную машину (президента России) Владимира Путина». Кроме того, премьер отмечает, что Великобритания никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Пользователи соцсетей сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны, передает РИА «Новости».
«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < ...> С меня хватит!», –написал один из комментаторов.
«Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности», – посетовал еще один пользователь.
«Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?» – возмутился другой комментатор.
«Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», – отметил один из юзеров.
«Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», – предложил читатель.
«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» – задался вопросом другой.
«Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого», – заявил еще один комментатор.
Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
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Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт отметила, что Cоциал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.
По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.
Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Военкор Коц описал отвод войск из Красного Лимана
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Российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы большая группировка военных не попала в окружение противника, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц поговорил с военными из Луганской народной республики (ЛНР), которые признались ему, что никто из них не думал убегать в такой ситуации. «Если надо, остались бы там умирать», – сказали они. Но им поступила команда отходить, и ближе к полуночи их группировка отправилась в Торское, где также была большая часть военных Украины, передает «Комсомольская правда».
Военкор также добавил, что в селе прошли бои, союзные силы «попали под стрелковый огонь» и «отбились на скорости».
Отмечается, что после массированного наступления в Харьковской области противник, перегруппировавшись, перенаправил свои силы с прицелом на ЛНР. То, что где-то прорвет, было очевидно, Киев давил по всей новой линии обороны. К северу от Купянска, на восточный берег Оскола, где на паре участков врагу удалось форсировать речку и закрепиться, в районе Лисичанска и Красного Лимана.
Тяжелые бои несколько недель шли по всей этой линии, однако стратегического успеха противнику не приносили. В итоге основные свои усилия он сконцентрировал на Лиманском направлении, бросив в бой все, что у него было.
Накануне в Минобороны заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.
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