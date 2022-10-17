ИРИ начал принимать заявки от НКО на бесплатное размещение рекламы

ИРИ начал прием заявок от НКО на конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы в Сети

Институт развития интернета открыл прием заявок на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете для некоммерческих организаций.

Во время текущего отбора на конкурс увеличилось количество тематических направлений. Кроме того, некоторые тематики претерпели изменения. По словам заместителя генерального директора Института развития интернета (АНО «ИРИ») по социальной рекламе Андрея Воронкова, оператор социальной рекламы оперативно реагирует на изменения в жизни общества и вводит новые направления в конкурс, в том числе касающиеся СВО, продвижения семейных ценностей и патриотизма. важно чтобы баннерная социальная реклама на волнующие общество темы была в сети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, к теме «Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации», добавилась «поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцев».Кроме того, появилось новое направление «духовно-нравственное и патриотическое воспитание и продвижение семейных ценностей».

Остальные тематики конкурса остались без изменений. Среди тем по-прежнему: изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поддержка людей с ОВЗ; развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей; развитие донорского движения по разным направлениям донорства и так далее.

Положение о конкурсе со всеми нововведениями размещено на сайте соцреклама.ири.рф. В положении о конкурсе участники также найдут ответы на вопросы, касающиеся процедуры его проведения, о том, какие типы проектов могут претендовать на рекламную поддержку.

Согласно положению, принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации. Победитель получит возможность размещения баннерной рекламной кампании на крупнейших площадках Рунета, таких как VK, «Яндекс», Авито, Ozon и другие.

Конкурс будет проходить до конца ноября 2022 года. Рекламные кампании НКО-победителей стартуют с марта по август 2023 года.

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2023 года.

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») – площадка для взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества. С 2020 года ИРИ на конкурсной основе распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента.