ВСУ нанесли удар по остановке в Донецке

После обстрела ВСУ остановки и маршрутного автобуса ранены три человека

Остановка и маршрутный автобус в Кировском районе Донецка попали под обстрел Вооруженных сил Украины, ранены три человека, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале штаба теробороны Донецка, ВСУ обстреляли поселок Лидиевка в Кировском районе города, под удар попала остановка и маршрутка, ранило троих мирных жителей.

Между тем, в Telegram-канале СЦКК ДНР сообщается, что ВСУ с утра выпустили по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке 41 снаряд, в том числе калибра НАТО.

По Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра и 23 – калибра 152 мм.

Три снаряда калибра 155 мм выпущено по Макеевке, из натовских орудий был нанесен по Горловке – пять снарядов. Ближе к 9 утра киевские силовики обстреляли Ясиноватую – четыре снаряда калибра 155 мм.

Ранее в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один человек.