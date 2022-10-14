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В акватории Байкала произошло землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в акватории озера Байкал землетрясение магнитудой пять
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Землетрясение магнитудой пять произошло в пятницу в акватории озера Байкал, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным иркутских сейсмологов, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7,9.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 08.53 (03.53 мск) в 104 км к востоку от Иркутска, в 29 км к северо-западу от Бабушкина, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, интенсивность подземных толчков в Иркутске составила пять баллов, в городе Ангарске, в Шелеховском и Слюдянском районах области ощущалось землетрясение силой от трех до пяти баллов.
По данным регионального главка МЧС, эпицентр сейсмособытия с последующими афтершоками находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района. По данным иркутских сейсмологов, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7,9.
Землетрясение также почувствовали жители города Улан-Удэ и других населенных пунктов Бурятии.
Напомним, 8 июня в акватории Байкала произошло сильное землетрясение.
Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие
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Запад даст мощный военный ответ, который может привести к «уничтожению российской армии», на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
Боррель пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. Боррель заявил, что ответ Запада не будет ядерным, однако его мощь с военной точки зрения будет велика, передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».
Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.
При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.
По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.
Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.
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Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области
Власти Челябинской области: Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных жителей области
Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе, их семьям власти окажут помощь, сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства.
По сообщению пресс-службы, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, которых призвали из коркинского военного комиссариата. Там выразили родственникам погибших глубокие соболезнования и пообещали, что окажут всю необходимую помощь, включая 1 млн рублей дополнительно к федеральным выплатам, передает ТАСС.
Ранее Следственный комитет по поручению председателя СК Александра Бастрыкина создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по телефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника.
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России
Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.
По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.
Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России
Координатор в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что ядерные учения НАТО не связаны с Украиной
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В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.
Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО, зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.
«Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.
Между тем страны НАТО приняли участие с Японией в учениях у дальневосточных границ России.
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МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
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Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.
В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.
Москва не будет признавать никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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В Киеве подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 российским дроном-камикадзе
В Киеве рассказали о гибели украинского МиГ-29 в воздушном бою с российским дроном
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Госбюро расследований Украины сообщило, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки дрона-камикадзе.
Сейчас сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления «воздушной тревоги». Сообщается, что МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников, передает Lenta.ru.
«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», – сказано в сообщении.
Пилот капитулировался и был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.
Между тем в российском сегменте интернета отметили, что это первый случай уничтожения российским дроном «Герань-2» истребителя. Позже были опубликованы кадры обломков украинского истребителя МиГ-29, который уничтожили, как утверждают в Сети, с помощью БПЛА «Герань-2».
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 и Су-24 в небе над ДНР.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии
Канцлер Германии Шольц назвал спецоперацию России «крестовым походом» Путина против либеральной демократии
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».
По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.
Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.
Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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