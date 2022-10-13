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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
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Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
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Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
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Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.
«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.
Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.
«Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.
Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.
Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
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В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
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Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.
По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.
По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.
5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.
Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Захарова сравнила позицию США по Украине со сказкой «Волк и семеро козлят»
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Официальный спикер МИД Мария Захарова сочла ложью заявления США о том, что они якобы не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят».
По ее словам, это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире – шнобелевская премия мира, передает радио Sputnik.
По итогу Захарова отметила, что действия США – «что-то совершенно нелогичное». «Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне, при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», – заключила она.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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В США рассказали о «жалких потугах» Байдена в связи с энергокризисом
Журналист Fox News рассказал, как в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном Джо Байден сделал только хуже
Стремление Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях между США и Саудовской Аравией, считает обозреватель Fox News Чак Девор.
По словам журналиста, «жалкие потуги» Байдена возродить совершенно не продуманное ядерное соглашение с Ираном возымели обратный эффект: Саудовская Аравия теперь настроена против США, как следствие, ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости»
При этом Девор отметил, что энергополитика американского президента заставила производителей нефти и природного газа опасаться тратить деньги на увеличение добычи. Однако в это же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.
Так, по мнению газеты, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.
Накануне стало известно, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Эр-Риядом, глава Белого дома Джо Байден полагает, что их необходимо изменить.
До этого стало известно, что глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил приостановить продажу вооружений Саудовской Аравии. Во вторник проект о прекращении продаж оружия был внесен в сенат США.
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В новую стратегию нацбезопасности США включили сдерживание России
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В Белом доме опубликована новая стратегия национальной безопасности США, которая включает в себя как цели по защите своих граждан и расширение экономических возможностей США, так и взаимодействие с другими странами, в том числе с Россией.
Так, главными целями названы защита американцев и расширение экономических возможностей США, передает РИА «Новости».
Выделены намерения «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность Россию». Также Китай получил статус «самого серьезного геополитического вызова», а Россия – «актуальной угрозы безопасности Европе».
Обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая.
А в отношениях с Москвой принято решение руководствоваться прагматичным подходом в тех вопросах, где это выгодно. Отмечается, что поведение России в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта. Но подчеркивается, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне.
Обозначено стремление снизить риск ядерной войны, а также недопущение применения другими странами ядерного оружия. Целью названа модернизация собственного ядерного вооружения.
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В G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Страны G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Россия после введения «потолка цен» на нефть сможет свободно искать других перевозчиков для транспортировки нефти по цене выше установленной, но не сможет пользоваться услугами стран G7, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.
По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
«В этом заинтересованы и мы, и такие страны, как Индия и Китай, и другие страны мира», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что санкции достигнут своих целей, если Россия не сможет найти альтернативных поставщиков услуг перевозки.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
В Германии назвали сроки устранения утечки на нефтепроводе «Дружба»
Министр Бранденбурга заявил о 10 днях, которые нужны на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба»
Власти немецкой земли Бранденбург предполагают, что на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» уйдет до 10 дней, заявил министр экономики германского региона Йорг Штайнбах.
Он добавил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в настоящее время обеспечены, несмотря на повреждение нефтепровода.
«Невзирая на текущее сокращение производственных мощностей, поставки продукции не затронуты, как я узнал от партнеров», – передает ТАСС слова Штайнбаха.
По его словам, сейчас идет речь о выяснении обстоятельств произошедшего и скорейшем ремонте трубопровода. Согласно прогнозам, это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней.
Ранее министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.
Путин: Запад нашел крайнего в сокращении добычи нефти
Президент Владимир Путин заявил, что на Западе «крайним» в решении о сокращении добычи нефти сделали ОПЕК+
ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти в целях балансировки мирового рынка, однако организацию сделали крайней, заявил президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Он задался вопросом, при чем здесь решение ОПЕК+? «Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего – ОПЕК+, при чем здесь это?» – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства отметил, что своими возмущениями Запад прикрывает собственные ошибки.
Он подчеркнул, что Евросоюз только усугубляет ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на российскую нефть.
Путин пояснил, что координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос он назвал основным. Путин добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями, «в открытом, честном диалоге, на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга».
Такой диалог, по словам Путина, должен был налажен с партнерами по соглашению ОПЕК+.
Президент подчеркнул, что договоренности в рамках соглашения учитывают прежде всего динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые, как уже сказал, объективно недофинансированы.
Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике
Пресс-секретарь президента Песков осудил ядерную риторику западных лидеров
Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. По его словам, это является очень пагубной практикой, провокационной практикой, передает РИА «Новости».
Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что российский президент станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение словами Болтона. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне.