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Песков заявил о постоянном контакте Путина и Лукашенко по оборонным вопросам
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встреч постоянно обсуждают взаимодействие в разных областях, включая оборонную, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Самые различные формы взаимодействия, точнее, взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что диалог проводится согласно доктрине Союзного государства.
Напомним, президент Белоруссии поручил силовикам принять и разместить военных из России в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск.
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Белорусский телеканал показал пьяных украинских пограничников
Белорусский телеканал ОНТ показал видеокадры поведения украинских пограничников после употребления алкогольных напитков
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Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе «Будет дополнено» видеокадры поведения украинских пограничников после употребления алкогольных напитков.
В первом эпизоде, который был продемонстрирован белорусским телеканалом, «бравые» украинские бойцы вместо несения службы на Гомельском участке границы с Белоруссией занимались рыбалкой, которая, как отметил телеведущий, не обходится без употребления алкогольных напитков, передает РИА «Новости».
На втором видео люди в форме пограничников курили и показывали неприличные жесты в сторону Белоруссии. На третьем – двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляли оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения.
«На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно», – говорится в комментарии к ролику.
«Героями» последнего видеофрагмента стали два бойца, у одного из которых в руках бутылка, а другой идет шатающейся походкой и падает.
По словам ведущего, кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.
Накануне Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии. В тот же день председатель ГПК Белоруссии Лаппо обвинил Украину в подрыве пограничных мостов и минировании приграничных дорог.
Минобороны Белоруссии готово при необходимости выставить 500 тысяч резервистов
Численность подготовленного мобилизационного ресурса в Белоруссии может составить полмиллиона человек
Белорусская сторона в случае надобности способна выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, заявили в пресс-службе Минобороны страны со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина.
«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ведомстве пояснили, что мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер и «за последние 20 лет через них прошли 130 тысяч человек». Также в пресс-службе уточнили, что «60% белорусской армии – контрактники».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти давно договорились с американскими о размещении арсеналов ядерного вооружения. Он отметил, что Минск и Москва готовы обдумать ответ на угрозу появления ядерного оружия в Польше.
Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии
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В МИД Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота, в которой говорится о планах Киева нанести удар по Белоруссии, сообщил МИД Украины.
Кизима вызвали в МИД Белоруссии вечером 8 октября. Там ему вручили дипломатическую ноту. В ней, как сообщает Киев, белорусская сторона заявила, что Украина планирует нанесение удара по территории Белоруссии. МИД Украины заверил, что таких планов у Украины нет, и отверг «очередные инсинуации белорусского режима». По версии Киева, вручение ноты якобы объясняется российской провокацией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия участвует в спецоперации России на Украине, хотя военных не направляет – задача белорусской стороны заключает в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения боевых действий на белорусскую территорию.
Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что 20-тысячная группировка украинских войск на южном операционном направлении требует реакции Минска.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Белоруссия обвинила Украину в подрыве мостов между странами
Председатель ГПК Белоруссии Лаппо обвинил Украину в подрыве пограничных мостов и минировании приграничных дорог
Усилия Украины сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы с Белоруссией, с этой целью заминированы автомобильные и железнодорожные приграничные дороги, практически все пограничные мосты взорваны, заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.
По словам Лаппо, усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы с Белоруссией, практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы, передает ТАСС.
Председатель ГПК Белоруссии также отметил, что украинские силовики даже «ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах». По утверждению Лаппо, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники – территориальная оборона».
Ранее украинским МИДе сообщил, что в МИДе Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили ноту, в которой говорится о планах Киева нанести удар по Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия участвует в спецоперации России на Украине, хотя военных не направляет – задача Минска заключается в том, чтобы не допустить удара по территории республики.
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Путин и Лукашенко договорились развернуть региональную группировку войск
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о формировании совместной с Россией региональной группировки войск
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, это сделано в связи с обострением на западных границах Союзного государства.
Белорусский президент отметил, что встретился один на один с российским коллегой в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ. Лидеры договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии, передает «БелТА».
«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», – сказал он, подчеркнув, что формирование этой группировки началось. «Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – сказал Лукашенко.
Помимо этого, белорусский президент предостерег Украину от возможного нанесения удара по стране.
По его словам, накануне по неофициальным каналам «нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины».
«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». До меня была немедленно доведена эта информация», – сказал Лукашенко.
«Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – подчеркнул он.
Напомним, Белоруссия накануне повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Киеву вооружений.
Белоруссия объявила о постановке на вооружение комплексов «Искандер» и С-400
Глава Минобороны Белоруссии Хренин сообщил о готовности получения республикой комплексов «Искандер» и ЗРК С-400
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в пятницу, что республика получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400, они поступят на вооружение армии.
«А в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – передает ТАСС со ссылкой на белорусское ведомство.
Накануне Хренин заявил, что войска Белоруссии и России готовы к защите Союзного государства.
Ранее глава Белорусиси Александр Лукашенко заявлял, что страна купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно договоренности, Минск рассчитывает оставить у себя С-400, а также российские ракетные комплексы «Искандер».
Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.