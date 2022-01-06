В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков

Инфраструктура Казахстана понесла ущерб от действий погромщиков пострадали на общую сумму порядка 92 млн долларов (40 млрд тенге), сообщили в национальной палате предпринимателей страны.

«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 млрд тенге (в Алматы 39,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», – цитирует сообщение палаты РИА «Новости».

Информацию собирают с помощью обзвона, также открыта специальная горячая линия.

«По состоянию на 17.00 6 января (14.00 мск) всего выявлено около 300 пострадавших субъектов, расположенных в 43 объектах (из них 12 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы)», – добавили в палате.

По данным ассоциации «Корамсак», в Алма-Ате разграбили шесть оружейных магазинов.

Напомним, в среду погромщики попытались снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

Также был захвачен аэропорт Алма-Аты.

Всего в ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.