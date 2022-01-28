Песков сообщил о большом числе заболевших COVID в администрации Кремля

Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм «омикрон» демонстрирует свою взрывную заразность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность «омикрона», она себя демонстрирует во весь рост», – приводит РИА «Новости»

ответ Пескова на вопрос, много ли людей болеет в Кремле и в администрации президента.

Он добавил, что делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались.

Песков прищнал, что и в администрации Кремля есть антиваксеры.

«Есть антиваксеры (в Кремле), как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», – сказал Песков.

Ранее он отметил, что количество заболевших в России очевидно больше, так как многие не тестируются, при этом заболевших меньше, чем в Европе и США, «поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться».

За сутки в России госпитализировали 14 тыс. человек с коронавирусом.

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