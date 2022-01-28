Эксперт: ОДКБ может возродить доверие между киргизами и таджиками

«Мелкие стычки между киргизами и таджиками будут повторяться, пока остается нерешенным территориальный спор», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер Киргизии Феликс Кулов. Ранее стороны договорились полностью прекратить огонь на границе после перестрелки, повлекшей жертвы среди мирного населения.

«Конфликты на бытовом уровне неизбежны, и они могут затрагивать несколько десятков человек, но это не приведет к войне. Это как обычный спор двух соседей, один из которых поставил забор на чужой территории», – пояснил экс-глава киргизского кабмина, бывший вице-президент республики Феликс Кулов.

По его мнению, межнациональные и межгосударственные противостояния между Таджикистаном и Киргизией в настоящее время исключены. «Хотя таджики, мягко говоря, переборщили, применив минометы и повалив наши ЛЭП. При этом почти 11 тыс. наших жителей были эвакуированы, многие переехали в другие места. Люди на границе постоянно живут в тревоге, переживают за своих близких, хотят безопасности», – обратил внимание собеседник.

«Недаром прокуратура завела дело о преступлении против мира. Я считаю, это правильно. Оно не будет иметь юридических последствий, так как сложно привлечь другую сторону к ответственности. Но политические последствия возымеет: органы собирают факты их показывают мировому сообществу», – отметил он.

«В подобных ситуациях, на мой взгляд, важно думать о защите обычных граждан. Я со многими нашими говорил, спрашивал их о доверии, они отвечали: «Мы таджикам не доверяем!». Так же и таджики скажут, что не доверяют киргизам. И чтобы таких стычек больше не было, было бы правильно организовать совместное патрулирование с обеих сторон при участии пограничников или милиции».

«А чтобы было доверие – может, представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на время к этому патрулированию подключить. В результате появится уверенность, что все будет спокойно, несмотря на нерешенность вопроса пограничных участков», – добавил Кулов.

Он подчеркнул, что под ОДКБ не нужно понимать только Россию. Возможное привлечение сил этого блока политик призвал не расценивать как «ущемление суверенитета и независимости» Киргизии. «ОДКБ и совместное патрулирование дадут контроль над конфликтующими сторонами, чтобы не дать им взяться за оружие, но позволить им двигаться вместе и решать споры», – сказал собеседник.

«При этом важно учесть еще один момент – влияние Афганистана и спящих ячеек боевиков. Их не так уж и мало с обеих сторон. То, что стычками на границе кто-то может воспользоваться – не конспирологическая версия, – считает Кулов. – Но я надеюсь, что вчерашнее соглашение сторон воспрепятствует разрастанию противоречий. Мелкие конфликты на уровне споров одного села с другим будут продолжаться, пока остаются претензии по землям. Но масштабные – с большим охватом по географии, вовлекающие множество населенных пунктов, – можно предотвратить».

В пятницу в пресс-центре пограничной службы Киргизии сообщили, что Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе. Стороны провели переговоры и достигли следующих договоренностей: «о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен – Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов».

Накануне произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска. В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники.

В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники. Число пострадавших с обеих сторон достигло 17 человек (13 таджикистанцев и четверо киргизов). Впоследствии Государственный комитет нацбезопасности Таджикистана уточнил, что со стороны республики пострадали десять человек, также двое граждан Таджикистана погибли. Помощник мэра города Исфара в ходе конфликта на границе получил ранение.

Беспорядки на границе двух стран вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.