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Начались переговоры Киргизии и Таджикистана по конфликту на границе
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Представители Киргизии и Таджикистана проводят встречу с целью урегулирования ситуации на границе, проинформировала киргизская погранслужба.
«Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики сообщает, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01.43 28 января 2022 г. (27 января в 23.43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее Киргизия обвинила Таджикистан в срыве переговоров, нарушении двусторонних договоренностей о прекращении огня и продолжении обстрела киргизских военных. В свою очередь в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили, что представитель Киргизии не прибыл на переговоры по урегулированию конфликта на границе, вместо этого был открыт огонь по мирным гражданам Таджикистана.
Напомним, в четверг произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска. В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники. Число пострадавших с обеих сторон достигло 17 человек, один гражданин Таджикистана погиб. Помощник мэра города Исфара в ходе конфликта на границе получил ранение.
Беспорядки на границе двух стран вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.
Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине
Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает РИА «Новости» слова китайского министра.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
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Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своим творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*-УПА* запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.
Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».
Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.
Дробницкий: США катастрофически не хватает времени для начала переговоров с Россией
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«Ответ США Москве, вероятно, содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме назвали отрицательной реакцию Запада на требования России.
«Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.
Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме.
«А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.
Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий.
«Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, парламентарий, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.
В Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что в ответах Вашингтона содержится инициатива о возрождении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский солдат задержан
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Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы, который в городе Днепре открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан, сообщило МВД Украины.
«Для задержания преступника в городе введена полицейская операция «Сирена». Кадровый отряд нацполиции и подразделений нацгвардии подняли по тревоге. Убийцу задержали в процессе оперативного следствия», – говорится в сообщении ведомства на Facebook.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам, хотя его готовили к защите родины. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.
В четверг солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».
Опубликовано фото упавшего на воду с американского авианосца истребителя F-35C
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Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Как сообщает The Aviationist, предположительно, фото было сделано после падения истребителя, за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен находящийся на поверхности моря F-35, его фонарь сброшен, катапультного кресла в кабине нет.
Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.
Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В ноябре истребитель F-35 ВВС Великобритании потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца «Королева Елизавета». Год назад сообщалось, что в истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов.
Россия призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций
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Масштаб возможных антироссийских санкций со стороны Запада не стоит преувеличивать, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Я бы тоже не преувеличивал [масштаб санкций против России со стороны ЕС], тем более заранее, тех мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Постпред России при ЕС выразил мнение, что в плане санкций терминология Запада «сползает на уровень Саддама Хусейна, говорящего о «матери всех битв и матери всех бомб». «Наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения, и политической элиты убедились, что санкции не особенно действуют, не достигают цели и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов», – заметил дипломат.
Накануне Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Рубль взлетел после заявления МИД России о неприемлемости войны с Украиной
На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Так, курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. При этом евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту, пишет «Интерфакс».
Эксперты отметили, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД России сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий странами.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, «уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается». Он подчеркнул, что «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Зайцев выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.
По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.
Ранее Зайцев объявил, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью
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Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Он рассказал, что Москва обратила внимание на слова молдавского президента Майи Санду. Зайцев отметил, что едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев, сообщает РИА «Новости».
«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – заявил Зайцев.
Он добавил, что Россия готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.
Ранее Санду заявила, что Россия направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.
Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР».
Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти человек
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В результате нападения солдата срочной службы национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.
По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, сообщается на сайте ведомства.
«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащая национальной гвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.
По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным нацгвардии, после чего убежал.
В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.
В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».
Стало известно о предложении США возродить договор ДРСМД
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Власти США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году при президенте Дональде Трампе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.
Газета пишет, что в документе «четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО», передают «Ведомости».
При этом открываются двери «для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности».
По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений. Они, в частности, гарантировали бы, что учения будут проходить вдали от границ и их не будут считать стягиванием сил для вторжения.
При этом в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, предложенный Москвой, в НАТО считают «недостойным доверия».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем США готовы уступить России по гарантиям безопасности.
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Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
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США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», передает РИА «Новости».
«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России», – напомнил он.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Медведев сказал, кому выгодна конфронтация между Россией и США
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Необходимо сделать все для избежания войны и реальных столкновений между НАТО и Россией, единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Войны никто не ищет. Нужно сделать все необходимое, чтобы избежать любых военных действий. А тем более по линии столкновения между Россией и, например, НАТО», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
Он уточнил, что единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации.
«Главная и единственная возможность – это договариваться по гарантиям безопасности и применять другие политико-дипломатические средства, например, переговоры», – добавил он.
Он привел в пример тех, кому выгодна конфронтация: сенатора США, который не исключил возможность ограниченного ядерного столкновения с Россией.
«Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», – отметил Медведев. Он выразил сожаление, что такие заявления делают люди, находящиеся у власти.
В советские времена, по словам Медведева, американские партнеры не делали таких заявлений, а Карибский кризис показал, что ядерный конфликт может стать концом человеческой цивилизации. «Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это – маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», – подчеркнул он.
Ранее Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
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Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
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