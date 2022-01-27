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Опубликовано фото упавшего на воду с американского авианосца истребителя F-35C
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Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Как сообщает The Aviationist, предположительно фото было сделано после падения истребителя за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен плавающий в море F-35, его купол оторван, а кресло катапультировано.
Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.
Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В ноябре истребитель F-35 ВВС Великобритании потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца «Королева Елизавета». Год назад сообщалось, что в истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов.
Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России из США
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.
«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол.
В декабре Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
Взрыв автобуса в Воронеже могли устроить украинские диверсанты
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Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже, который произошел в августе 2021 года, мог быть диверсией, которую устроили выходцы с Украины, сообщил источник.
«Как пояснил информированный собеседник, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП – не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы с Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», – сообщает «Московский комсомолец».
Источник издания сообщил, что «все подозреваемые установлены: они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом, как отмечает собеседник, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег».
12 августа вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.
Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.
В ДНР назвали необходимые для защиты от украинской агрессии вооружения
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«В первую очередь республика нуждается в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять украинским беспилотникам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он отреагировал на призыв российского сенатора Андрея Турчака поставить вооружения республикам Донбасса.
«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия. Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – говорит депутат Народного совета – парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
Политик добавил, что в Донецке приветствуют инициативу первого зампреда Совфеда, главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который призвал в среду поставить оружие в ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – добавил Бердичевский.
По словам Турчака, «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Турчак подчеркнул, что представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Накануне на Украину прибыла из США третья партия летального оружия общей стоимостью 200 млн долларов. Предыдущая поставка была осуществлена в конце прошлой недели. В минувшую субботу Украина получила от США в том числе боеприпасы общим весом более 90 тонн. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов.
Ранее посольство России в Лондоне предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта. По информации МИД России, только за последние несколько дней Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений.
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В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности
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Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине
Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает РИА «Новости» слова китайского министра.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» в Париже
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На встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Переговоры, начавшиеся в Елисейском дворце около 12.00 (14.00 мск), продлились почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию на переговорах представлял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак, передает РИА «Новости».
«Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», – сказал Козак по итогам переговоров.
Заместитель главы администрации президента России выразил надежду, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях. «Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», – отметил Козак. При этом он подчеркнул, что советникам не удалось прийти к общему мнению по предложениям ЛНР и ДНР.
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Замглавы администрации президента России добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены. Козак заключил, что пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, и похвастаться им нечем.
Накануне кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров.
Вместе с тем в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
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Стало известно, кто мог дать наводку на вдову Градского
Наводку злоумышленникам, ограбившим вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, мог дать гражданин Таджикистана, работавший на ее земельном участке.
Об этом рассказал источник изданию «Московский комсомолец». Ранее сообщалось, что полиция задержала в метро подозреваемого в нападении. Им стал 27-летний гражданин Таджикистана Умед Жабборов.
Наро-Фоминский суд Подмосковья арестовал его 26 января до 16 марта. Остальных участников нападения сейчас ищет полиция.
Напомним, женщина обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.
После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Турчак предложил отправить оружие в ДНР и ЛНР
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Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – приводит слова Турчака телеканал «Россия 24», передает ТАСС.
По его словам, представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании.
«В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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Эксперт: Те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил уверенность, что ждущие «вторжения» на Украину будут разочарованы. При этом, по его словам, показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.
«Параметры ответа США и НАТО на российские требования понятны. Ждем следующей фазы эскалации. Содержание – демонстрация силы, но не ее применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны. Инициатива пойдет от России, ответ с другой стороны, вероятно, [последует] в нескольких точках и [так будет продолжаться] не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, возможно, вплоть до высшего уровня ([президент США Джо] Байден – [президент России Владимир] Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряженности», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
«Все это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься. Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого – избежать ее, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души», – добавил эксперт.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
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Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В Совфеде дали оценку ответу США на предложения России по безопасности
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Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию», – приводит слова сенатора РИА «Новости». Как подчеркнул Джабаров, это ведет к глобальному противостоянию.
Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс на фоне переговоров с Россией и «в надежде на деэскалацию» усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного моря, сенатор выразил мнение, что «Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит». «Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», – резюмировал Джабаров.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили получение письменного ответа от США. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ США, если от Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции будет донесена до общественности.
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Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В ЛНР ожидают попытки окружения Луганска армией Украины
Вооруженные силы Украины попытаются окружить Луганск, как в 2014 году, если возобновится конфликт в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево», – передает его слова ТАСС.
Народная милиции ЛНР подготовила контрмеры на случай наступления украинских силовиков.
«Призываю Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон, но также и мирные жители Донбасса», – сказал Лещенко.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии.
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Россия призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций
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Масштаб возможных антироссийских санкций со стороны Запада не стоит преувеличивать, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Я бы тоже не преувеличивал [масштаб санкций против России со стороны ЕС], тем более заранее, тех мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Постпред России при ЕС выразил мнение, что в плане санкций терминология Запада «сползает на уровень Саддама Хусейна, говорящего о «матери всех битв и матери всех бомб». «Наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения, и политической элиты убедились, что санкции не особенно действуют, не достигают цели и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов», – заметил дипломат.
Накануне Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Путин назвал преимущества России в сфере майнинга криптовалют
У Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает его слова ТАСС.
«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны», – добавил президент.
Путин при этом отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.
«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства.
Он призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.
«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – заключил Путин.
Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить.
Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.
Минфин России также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.
Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти человек
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В результате нападения солдата срочной службы национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.
По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, сообщается на сайте ведомства.
«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащая национальной гвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.
По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным нацгвардии, после чего убежал.
В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.
В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».