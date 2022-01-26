В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID

Эксперт: ВОЗ устарела и утратила свою изначальную функцию

С руководством Всемирной организации здравоохранения может справиться любой человек, который обладает высшим образованием и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения, заявил газете ВЗГЛЯД глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя предложение Исполкома ВОЗ остаться нынешнему главе организации на второй срок.

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил действующему главе организации Тедросу Аданому Гебрейесусу остаться на второй пятилетний срок, передает TACC. Однако окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на ассамблее в Женеве с 22 по 28 мая.

«Надо понимать, что ВОЗ – это совещательный орган. Главным вкладом организации тут является создание и поддержание Международной классификации болезней, необходимой чтобы врачи мира говорили на одном языке. Фактически – это группа чиновников-консультантов при ООН, они пишут рекомендации, которые, по большей части, сводятся к тому, что болеть очень плохо, а быть здоровым – хорошо, «устанавливают стандарты», как это сказано в их основополагающих документах», – говорит Кузнецов.

Дополнительной функцией ВОЗ является помощь самым бедным странам третьего мира, где государство не может выполнять санитарные и медицинские функции и делегирует их тому самому «мировому сообществу», продолжает собеседник. Но и тут ВОЗ не самостоятельна, она посредник между богатыми странами и получателями помощи. По мнению эксперта, это не «Врачи без границ» и не «Комитет красного креста», где люди заняты помощью на земле, это чиновники. Собственно, именно с пониманием этой функции и было связано назначение крупного чиновника из страны третьего мира на пост главы ВОЗ.

«Гебреисус – по профессии биолог, изучал малярию в своей Эфиопии, но карьеру сделал именно как администратор, а не как врач или ученый. В этом смысле с руководством ВОЗ может справиться как товарищ Тедрос, так и любой другой человек, который обладает высшим образованием и представительной внешностью, медицинско-биологическим вокабуляром и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения», – уверен собеседник.

Он подчеркивает, что руководить Всемирной организацией здравоохранения плохо просто невозможно в силу того, что это не исполнительный орган. ВОЗ дает рекомендации, а дальше государства сами решают, как им поступать в той или иной ситуации.

«Создание ВОЗ – это конец 40-х, это те годы, когда в ситуации холодной войны нужно было согласовывать какие-то общие вещи. То есть нужны были коммуникационные площадки для представителей разных блоков и политических систем, стран и культур. Кроме того, надо понимать, что в те годы врачу из Нью-Йорка и медику из Москвы связаться друг с другом было практически невозможно, поэтому распространение информации и обмен были крайне затруднены. И тогда эта функция полезно и эффективно исполнялась ВОЗ. Сейчас и она исчезла с развитием современных средств коммуникации», – объясняет Кузнецов.

Он рассказывает, что знает о появлении в пандемию чатов с участием тысяч докторов из разных стран всех континентов, где идет интенсивный обмен информацией об опыте лечения ковида. И это и есть – современное лицо медицины, а чиновников ВОЗ в этих чатах нет. Так что если 60-70 лет назад ВОЗ была действительно полезной организацией, сейчас ее время и ее форматы работы выглядят несовременными, считает собеседник.

По мнению эксперта, ВОЗ – устаревший орган, который приватизировали разного рода лоббисты для того, чтобы на уровне государств-участников продвигать свои какие-то идеи. Но надо понимать, что в конечном счете прислушается ли та или иная страна к рекомендациям ВОЗ – ее личное дело.

«Мы это очень хорошо увидели в пандемию: когда властям страны нужно сделать что-то непопулярное, они говорят, что это ВОЗ им сказала и они не могут не выполнить рекомендаций. А затем ВОЗ призывает не делать ревакцинацию, говоря, что надо обеспечить 100-процентную вакцинацию во всем мире, в ситуации, когда в Израиле людям вколоди уже 4 дозы, а во всей Африке – ни одной На что власти стран отвечают: «Кто вы такие? Мы вас не знаем, мы ничем ВОЗ не обязаны». В этом смысле ВОЗ удобная история для национальной бюрократии, которая позволяет какие-то непопулярные вещи сваливать на далеких женевских чиновников», – заключил Кузнецов.