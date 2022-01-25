На атомном ледоколе «Сибирь» Росатомфлота поднят государственный флаг

В Мурманске на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России.

«Мощь и потенциал Арктики, как инвестиционный так и исследовательский растут с каждым днем, так как это территория с неисследованными до конца возможностями. А наш атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике. И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области – развитие северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики», – приводятся его слова на сайте Росатома.

«Без современного атомного ледокольного флота невозможно представить динамичное развитие Арктики, – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша. – Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне. Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путем в Индию».

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка: «Сейчас в восточном районе Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол «Арктика». Обычно навигация в этом секторе прекращалась в ноябре. Но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открывает новые перспективы развития Севморпути. За этими атомоходами – будущее Росатомфлота».

Генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов в свою очередь отметил, что судами проекта 22220 открыта новая страница отечественного атомного гражданского судостроения. «Судостроители Балтийского завода уверены, что эти ледоколы покажут себя как надёжная и эффективная техника, способная достойно нести службу в самых экстремальных условиях севера. И пусть линейка атомных ледоколов проекта 22220 не ограничится пятью заказами. Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать», – сказал он.

Закладка первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге, спуск на воду – 22 сентября 2017 года. 24 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на борту судна был подписан акт о передаче ледокола Атомфлоту. 13 января 2022 года универсальный атомный ледокол «Сибирь» вышел от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в порт приписки Мурманск. 22 января судно прибыло к причалу ФГУП «Атомфлот».

Длина ледокола «Сибирь» составляет 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина – 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта – 15,2 метра; мощность – 60 МВт (на валах). Расчетный срок службы – 40 лет. На борт ледокол может принять экипаж из 54 человек.

Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода «Сибирь», построенного в советское время. В 1978 году атомный ледокол «Сибирь» впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. В 1992 году атомный ледокол «Сибирь» был выведен из эксплуатации.