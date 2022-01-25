Путин дал напутствие уезжающим на Олимпиаду в Пекин российским спортсменам Спортсмены пообещали завоевать для России максимальное количество медалей на Олимпиаде в Пекине Путин на встрече с олимпийцами заявил о позиции России и Китая против политизации спорта 25 января 2022, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с российской олимпийской сборной перед отъездом в Пекин на зимние Олимпийские игры. Он отметил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поэтому есть все основания полагать, что Игры пройдут на высоком уровне. «Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость», – передает слова Путина РИА «Новости». «В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Есть все основания полагать что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», – добавил глава государства. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России – 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы*, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого бывший генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила в соцсетях движение #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине 24 января 2022, 22:58 Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse. Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинским атлетам запретили находиться рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине 24 января 2022, 16:29

Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Спортсменам с Украины на Олимпиаде запретили быть рядом с российскими коллегами и флагом Олимпийского комитета России в ходе Игр в Китае, заявил глава украинского минспорта Вадим Гутцайт. «Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать, мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – сказал Гутцайт, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. В августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене. Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы 24 января 2022, 19:14 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях. Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество. Песков назвал фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе 24 января 2022, 16:18 Текст: Алексей Дегтярёв

Публикации в СМИ о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе во время Олимпиады являются фейком, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Нет, не будет (комментария – прим. ВЗГЛЯД). Это к той самой истерике, украшенной фейками», – сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлении британского МИД о том, что российское руководство якобы ищет возможности поспособствовать приходу к власти на Украине лояльного Москве лидера, передает РИА «Новости». На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

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Он также назвал фейком заявления о «просьбе КНР» не развязывать войну в Донбассе во время Олимпийских игр в Китае. «Это туда же – в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже», – пояснил представитель Кремля. Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата КНР сообщило, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин «попросил» президента России Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об этой публикации, заявила, что «это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что публикации на эту тему в СМИ – абсолютная ложь, провокация и попытка подрыва Олимпиады. Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2» 25 января 2022, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким. «Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС. Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства. «Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин. Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании перелетов по ДФО 24 января 2022, 15:59 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО. Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту, что благодаря изменившимся тарифам произошел сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Проблемой остаются перелеты по территории региона. «Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тыс. рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», – сказал Солодов, отметив, что краевой бюджет не может справиться с такой большой нагрузкой, передает РИА «Новости» его слова. Владимир Путин согласился с тем, что работать в этом направлении нужно, так как «людям же нужно передвигаться все равно». Глава страны признал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатского края, об этом он заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. «Транспортная доступность для Камчатки это один из проблемных вопросов», – сказал Путин на встрече. «Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко», – ответил Солодов. Напомним, еще в начале сентября 2021 года президент заявил, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать актуальность маршрутов, сопоставив с мнением граждан. Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС 24 января 2022, 19:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств. «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно. Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. «Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений. Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. «Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года. Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах 25 января 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать». «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС. «Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков. «Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко. Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем. Путин пожелал студентам МГУ не переборщить с медовухой в Татьянин день 25 января 2022, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой, об этом он заявил на встрече с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи в День студента. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что этот праздник студенты МГУ ждут медовуху. Традиционно 25 января угощает напитком студентов угощает сам ректор. «Понятно. Только все хорошо в меру», – передает слова Путина ТАСС. Президент с улыбкой признал, что в Татьянин день «без медовухи не обойтись». Ранее сообщалось, что Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед. Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 25 января 2022, 13:48 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем на встрече в формате видеоконференции. «Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь», – цитирует РИА «Новости» Путина. Также глава государства поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто давно уже окончил вузы. «Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры... спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров», – добавил президент. По словам Путина, задача российских властей – обеспечить доступность современного образования по математике и информатике, начиная уже со школы. Он добавил, что по таким направлениям, как математические и естественные науки, а также инженерное дело, уже распределяются более половины всех бюджетных мест в вузах. Президент подчеркнул, что математика – это наука будущего и инструмент для развития новых технологий и передовых отраслей, речь идет в том числе о работе с большими данными в промышленности, финансах, медицине, генетике. «Математика становится надеждой помощницей в гуманитарных науках: в истории, лингвистике. И конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта», – сказал он. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед. Путин выразил желание принять участие в открытии Международного конгресса математиков 25 января 2022, 14:14 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что, если позволит график, хотел бы принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге. Путин заявил на встрече со студентами ведущих отечественных вузов, которая проходит в режиме видеоконференции, что он «с удовольствием принял бы участие и поприветствовал бы участников российских и зарубежных, но надо посмотреть, конечно, на свой график, постараюсь это сделать», передает ТАСС. Он добавил, что не мог не поддержать инициативу Санкт-Петербургского университета по проведению этого мероприятия – «и как выпускник университета, и как бывший сотрудник университета, как бывший помощник ректора Петербургского, тогда Ленинградского, университета». По словам президента, это «замечательная инициатива». Путин отметил, что «цель конгресса – подчеркнуть значимость математического знания, математики для современного мира, для России, но не просто подчеркнуть, а вызвать интерес дополнительный к математике для того, чтобы в эту сферу приходили все новые и новые молодые и талантливые люди, которые так нужны для развития страны». Глава государства добавил, что математика является системообразующей отраслью для очень многих направлений деятельности, таких как big data, искусственный интеллект и даже некоторых гуманитарных. «Как один из наших выдающихся ученых говорил, математика, собственно говоря, присутствует везде. Все так или иначе является математикой. Поэтому наша цель как раз, когда мы поддерживали эту идею проведения Международного математического конгресса в России, и заключалась в том, чтобы привлечь (...) в эту сферу деятельности молодых, талантливых людей», – добавил Путин. Он подчеркнул выдающуюся роль отечественных ученых в развитии математических знаний в мире в целом. «Будем использовать весь наш опыт проведения крупных международных мероприятий и в политической сфере, и в спортивной для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне», – заключил президент. Путин также назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике, начиная со школьных лет. Он заметил, что по таким направлениям, как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах. «Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира», – заверил президент. Российский лидер сделал особый акцент на том, что «математика – (это) не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний», а «наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей». «Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике, да где угодно. Кроме того, математика становится надежной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Путин. Математика пронизывает все области жизни и служит связующим звеном, позволяющим совершать открытия на стыке наук, считает президент. Он согласился с мыслью одной из участниц встречи о значении математики и междисциплинарного образования. «Междисциплинарность была важна всегда и во все времена, но сегодня это особенно важно. Все мы это прекрасно понимаем. Открытия совершаются на стыке наук, а связующим звеном, как правило, выступает математика», – заметил Путин. Президент добавил, что ему много об этом говорил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он сам как математик поддерживает и будет поддерживать математическое направление в университете, уверен Путин. «Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал вселенную. Математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать – в меру своих сил – это направление, о котором вы сейчас сказали. И вам желаю всего самого доброго», – подытожил глава государства. Он также пригласил участников встречи – студентов-математиков и их преподавателей – посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге. В июле 2018 года на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия) Петербург выиграл право проведения Международного математического конгресса в 2022 году. На проведение конгресса претендовали две страны – Россия и Франция. Россия получила большинство голосов – 83, Франция – 63 голоса, четыре делегата воздержались. Проведение конгресса запланировано на июль 2022 года. Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На конгрессе вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса. В России конгресс проводился один раз – в 1966 году на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям 25 января 2022, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье, заявил президент Владимир Путин. «Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, нужно постараться создать в России многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Также президент добавил, что очень важно создать условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. «Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников», – подчеркнул Путин. Ранее Путин на встрече со студентами ведущих вузов заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин оценил развитие онлайн-образования во время пандемии 25 января 2022, 14:06 Текст: Вера Басилая

Методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло – пандемия подтолкнула [развитие], я имею в виду систему онлайн-обучения, переподготовки, в том числе и преподавателей», – цитирует ТАСС главу государства. «По всем этим направлениям будем двигаться, включая и центры дополнительного образования, секции, кружки и так далее», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем на встрече в формате видеоконференции. Путин дал напутствие уезжающим на Олимпиаду в Пекин российским спортсменам 25 января 2022, 14:48 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин в ходе общения с членами олимпийской сборной России по видеосвязи пожелал спортсменам здоровья и боевого настроя. «Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, проводы олимпийской сборной – это «добрая и давняя традиция». «Отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается», – добавил президент. Также он отметил, что спортсменам придется пройти испытания проверки характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете. Путин призвал олимпийцев соблюдать все медицинские предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. При этом он уточнил, что создать необходимые условия – это задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета. «Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», – сказал Путин. Глава государства добавил, что Россия будет болеть и гордиться ее успехами, а спортсмены превзойдут себя и покажут высший пилотаж. Президент пожелал спортсменам здоровья и триумфальных выступлений на зимних Олимпийских играх. По его словам, в России трудностей не боятся, они всегда делают еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе – все эти качества в полной мере проявятся и в Пекине. Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, в прошлом году бывший генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила в соцсетях движение #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash в поддержку сборной и хештега выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в TikTok. Спортсмены пообещали завоевать для России максимальное количество медалей на Олимпиаде в Пекине 25 января 2022, 15:36 Текст: Елизавета Булкина

Фигуристка Камила Валиева в ходе встречи олимпийской сборной России с президентом Владимиром Путиным заявила, что российские спортсмены постараются завоевать максимальное количество медалей на Олимпийских играх в Пекине. «Это мои первые Олимпийские игры. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую оказывает государство детско-юношескому спорту. На пути к достижению любых вершин рядом с нами всегда есть тренеры. Спасибо им большое, что они вкладывают в нас свой талант, свои силы, свое вдохновение, эмоции и творчество. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков, благодаря им мы чувствуем себя уверенно. Они нам помогают восстанавливаться после травм, а в эти сложные времена они делают всё, чтобы мы были здоровы», – передает слова фигуристки РИА «Новости». «Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпиаде. Спасибо всем, кто их создавал. Надеемся, мы оправдаем их доверие. Постараемся показать самые высокие результаты и завоевать для России максимальное количество медалей. Желаю всем удачи. Пусть мечты всех осуществятся. Надеемся встретиться с вами (Владимир Владимирович) после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», – добавила Валиева. 15-летняя Валиева является действующей чемпионкой Европы и России. Она отметила, что это ее первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. В свою очередь хоккеист Егор Яковлев на встрече с президентом, которая прошла по видеосвязи, также заявил, что сборная России приложит все усилия для того, чтобы завоевать золотые медали. «Уважаемый Владимир Владимирович! Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх. За то внимание, которое вы уделяете хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит уже 11-й год подряд, это благодаря вам. Мы, как действующие чемпионы Олимпиады, приложим все усилия, все свои умения и навыки, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России – 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы*, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого бывший генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила в соцсетях движение #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев.