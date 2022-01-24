Школьникам провели урок о цифровой гигиене

Свыше 23 тыс. школ в понедельник просмотрели единый урок о безопасности в Сети, в нем ученикам рассказывали о цифровой гигиене, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) Екатерина Мизулина.

«На текущий момент к трансляции подключилось примерно 23 тысячи школ. Многие из них подключаются во внеклассное время, кроме того, регионы Дальнего Востока увидят урок в другие дни на этой неделе. Так что общий охват урока пока оценивать преждевременно», – сказала Мизулина РАПСИ.

Она напомнила, что Лига безопасного интернета проводит такие уроки с 2012 года по запросу школ.

«Дважды этот урок был всероссийским. Также в 2019 году мы проводили в 10 регионах акцию «Месяц безопасного интернета», в ходе которой уроки проходили во всех школах регионов, а также проходили конкурсы по теме безопасности в сети. Сегодня в завершении урока мы объявили конкурс на лучшее школьное сочинение по безопасности в интернете», – рассказала эксперт.

Мизулина считает, что подобные уроки должны преподаваться в школах в рамках внеклассной работы постоянно, но для этого нужно, в первую очередь, обучить педагогов.

«Лига безопасного интернета такую работу проводит. Мы посмотрим на отклик от педагогов и ребят и может быть сделаем уроки в подобном формате постоянными. Ведь один урок не может охватить все те риски, с которыми ребёнок может столкнуться в сети», – сказала она.

Со своей стороны первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, который выступил в качестве эксперта на онлайн-уроке, убежден, что если бы детей, студентов, взрослых и пожилых людей системно учили основам безопасности в интернете и информационной гигиене, то многих бед можно было избежать.

«В связи с отсутствием системных учебных дисциплин проведением таких уроков занимаются активные общественники. У меня и моих коллег есть наработки для полноценного курса. На уроке я рассказывал о фишинге, мошенничестве в интернете и про цифровые следы. Мы с Екатериной Мизулиной даже хотели написать учебник по основам информационной безопасности», – сказал Малькевич РАПСИ.

При этом эксперт посетовал, что в настоящее время образовательная система не может на обязательной основе ввести уроки по медиаобразованию. «У нас в этом плане костная, неповоротливая образовательная система, которая не позволяет оперативно подобные реформы проводить», – считает он.

Инициаторами открытого занятия стали МВД, Минпросвещения и Лига безопасного интернета. Эксперты в области цифровой гигиены в ходе урока рассказали школьникам о базовых правилах цифровой гигиены, которые необходимо соблюдать. Это позволит уменьшить вероятность контакта с мошенниками и стать жертвами кибербуллинга. Эксперты дали полезные советы подросткам как защитить персональные данные, создать безопасный профиль в соцсетях и общаться с незнакомцами в Сети.