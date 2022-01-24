Пушилин подтвердил наличие противотанковых ракет Javelin в Донбассе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1» заявил, что противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса.

«Что же касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», – цитирует его ТАСС.

Он также рассказал, что вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности, власти делают все возможное для мирного урегулирования конфликта.

«Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом», – рассказал он.

Пушилин отметил, что в ДНР считают, что Киев готовит наступление в Донбассе.

«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины – это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, «вызывают серьезное опасение системы достаточно серьезные – и, увы, Донбасс знаком с ними. Я говорю о системах «Смерч», «Ураган». Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события – имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».