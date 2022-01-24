Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID

Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.

«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.

По его словам, для завершения COVID-19 как пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, подверженным наибольшему риску. Необходимо также снизить смертность от вируса, путем внедрения эффективного клинического лечения, включая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.

Важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов и калибровать использование мер общественного здравоохранения и социальных мер, когда это необходимо, добавил он. Глава ВОЗ подчеркнул, что извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций необходимо сейчас, «а не ждать, пока пандемия закончится».

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.