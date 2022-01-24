РПЦ из-за пандемии перевела массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн

Контроль за соблюдением профилактических санитарных мер усилили в столичных храмах в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом, при этом все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовано перевести в онлайн-формат, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

«В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья. Массовые мероприятия в храмах – в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, – тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат. Так же как и любые другие занятия и встречи в храмах предложено перенести в онлайн-формат с тем, чтобы ограничить пересечение людей», – передает ТАСС слова Волкова.

В частности, митрополит Дионисий обратил внимание на необходимость соблюдения духовенством, сотрудниками и прихожанами храмов и монастырей масочного режима, регулярного проветривания помещений и дезинфекции рук и предметов. При появлении у священнослужителей или приходских сотрудников признаков ОРВИ необходимо оставаться дома, при повышении температуры – проходить ПЦР-тест.

Кроме того, до стабилизации эпидемической обстановки в патриархии рекомендовали воздержаться от общих, соборных служб с участием духовенства разных храмов. Управляющий делами Московской патриархии также указал на необходимость отложить очные мероприятия на уровне церковных викариатств и благочиний с участием большого числа людей.

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