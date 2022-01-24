Мужчину нашли мертвым после двойного убийства в Татарстане

В Татарстане найдены убитыми 20-летняя и 18-летняя двоюродные сестры, в их убийстве подозревается 25-летний супруг одной из жертв, его тело также найдено, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«23 января в одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем, на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправившись с женщинами, свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». По предварительным данным, мужчина на почве неприязненных отношений расправился с девушками. После этого он уехал в Елабужский район, где покончил с собой.

Проводится расследование.

Издание «Челнинские известия» сообщило, что годовщина свадьбы пары проходила несколько дней назад, 20 января. После этого между молодыми супругами произошла ссора. Мужчина расправился со своей женой, взломал сейф отца, украл оттуда оружие и поехал в Набережные Челны.

Он пришел в салон интимных услуг, попросил 47-летнюю женщину сделать ему массаж, но не смог расплатиться. Затем мужчина якобы изнасиловал и избил ее. После этого его тело нашли на обочине елабужской трассы.

Ранее в январе в Подмосковье полковник полиции выстрелил из пистолета в голову супруге и сотруднице правоохранительных органов.