Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе

Россия не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», – приводит РИА «Новости» слова Гаврилова в эфире YouТube-канала «Изолента live».

По его словам, эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападет, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что Россия не собирается, что ей не нужна война, а нужно дипломатическое решение. «Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие», – добавил он.

Гаврилов напомнил, что Россия – один из гарантов Минских соглашений и «не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать».

Ранее сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что помощь Украине «на случай российского вторжения», о которой заявляют и США, и Британия, и Канада, и даже страны Прибалтики – это в первую очередь пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать глобальную поддержку Украины в подготовке к «агрессии» России.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что незамедлительное введение санкций против Москвы со стороны США, Британии и Европы может предотвратить якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной.

В среду Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.