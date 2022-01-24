Нефть подорожала на высоком спросе

Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале

Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.

По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.

После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.

Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.

Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.

Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».

«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.

Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.

Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД