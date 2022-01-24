В Британии испугались сокращения поставок российского газа в Европу

Британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе, сообщили источники The Times в кабинете министров королевства.

По имеющейся у источников издания информации, высокопоставленные члены британского правительства считают, что Москва в случае введения санкций со стороны Запада может «использовать в качестве оружия» энергозависимость континентальных европейских стран от России и резко снизить поставки голубого топлива в государства Старого Света. Как считает издание, подобные действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы, передает ТАСС.

При этом сама Великобритания больше пострадает не столько из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь 3%, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье. В настоящий момент почти половина газа, попадающего на рынок Соединенного Королевства, добывается на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом чуть более 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, США и Россия.

В британском правительстве придерживаются мнения, что ставка на устойчивые поставки СПГ в Европу в случае возможных действий Москвы на энергетическом рынке может не оправдаться, поскольку в конечном счете это приведет к стремительному росту стоимости голубого топлива. По мнению экспертов, танкеры со сжиженным газом при данных обстоятельствах будут готовы доставлять груз только в те страны, где могут предложить максимально выгодные ценовые условия сделки, что для европейских потребителей будет означать конкуренцию с растущим азиатским рынком.

Таким образом, заключают источники The Daily Telegraph, эффект рестрикций почувствуют на себе не только Германия и Финляндия, традиционно зависящие от российского газа, но и Британия, которая и так в последние месяцы столкнулась с серьезным энергокризисом.

Напомним, 20 января Газпром информировал, что европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа две трети от закачанного в 2021 году объема газа. Двумя днями ранее в Минэкономики Германии заявили, что имеющегося в ПХГ газа хватит на 18 суток. При этом Норвегия предупредила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию.