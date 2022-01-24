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24 января, понедельник | Последнее обновление — 08:18 | vz.ru
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Врач назвал симптомы «омикрона» у вакцинированных от коронавируса
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У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении «омикроном» наблюдаются пять симптомов, рассказал британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
По словам британского профессора, речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния, передает РИА «Новости».
«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», – приводит издание слова эпидемиолога The Conversation.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
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Назван заметный на коже симптом коронавируса
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При разных штаммах коронавируса, таких как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы, самое частое – это так называемая токсическая эритема, рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.
Вертиева сказала, что «самое частое, что мы имеем при коронавирусе, – это так называемая токсическая эритема, это появление распространенных синюшных пятен на коже», передает «Москва 24».
«Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», – добавила она.
На втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.
«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», – объяснила Вертиева.
Врач также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале
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Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».
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«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.
Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.
Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.
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Российскому шахматисту засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за отказа играть в маске, тест на коронавирус показал отрицательный результат.
«Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
Отмечается, что экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет в субботу вечером.
В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири.
Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам шести туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу пловчихи Виталины Симоновой об оскорблении полицейских в аэропорту Пулково, где ее тренер Александр Ильин отказался надеть маску.
Эрмитаж пожаловался на хулиганство противников QR-кодов
Сотрудники Эрмитажа пожаловались на противников вакцинации и введения QR-кодов, устроивших в субботу скандал во входной зоне Главного музейного комплекса на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за распространения коронавируса.
«Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников», – цитирует сообщения Эрмитажа «Фонтанка».
Как сообщает издание, противники вакцинации, объявившие себя «народным контролем», пытались распространять листовки и агитировать посетителей музея, снимая процесс на видео. При этом, по заявлению администрации, они не пытались попасть в Эрмитаж.
«Сотрудники музея пытались разъяснить требования и необходимость соблюдения существующих норм, особенно во время резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, но безуспешно», – пояснили в учреждении.
Напомним, в понедельник совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест. Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что документ готовился в качестве меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась. Как объяснял эксперт, закон о QR-кодах сняли с рассмотрения Госдумы из-за появления «омикрона».
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Правительство России утвердило план по борьбе с «омикроном»
Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с распространением «омикрона», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении на сайте правительства говорится, что начинается реализация «плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», также начата подготовка системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.
Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января.
«Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», – подчеркнули в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от COVID «Конвасэл»
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав России, следует из реестра.
Заявка на регистрацию подана 21 января 2022 года. Зарегистрировать вакцину могут в течении нескольких месяцев. Документы на регистрацию планировалось подать до конца года, передает РИА «Новости».
«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: Конвасэл Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – говорится в реестре.
Вакцина создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2, разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.
Вакцина нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основное действие – выработка клеточного иммунного ответа, фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие вируснейтрализующего ответа.
ФМБА получило разрешение Минздрава России на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Участие принимают добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.
В России за сутки госпитализировали более 9,9 тыс. человек с коронавирусом
За минувшие сутки в России госпитализировали 9902 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Количество госпитализаций на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Выписано 25 525 человек, на 13,3% больше по сравнению с данными на пятницу. Подтвержден 681 летальный исход.
В штабе также сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212, говорится в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».
Всего в стране выявлено 11 044 986 случаев заболевания в 85 регионах, говорится в сообщении штаба.
В Москве за сутки госпитализировали 1077 пациентов, всего выявили 16 094 новых случая заболевания. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%. Выздоровели 3025 человек, скончались 69 пациентов.
Накануне, 21 января, в России госпитализировали 9136 человек с COVID-19.
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Назван самый распространенный симптом «омикрона»
Боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19, сообщила комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», – цитирует RT врача.
Кроме того, Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, причем речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.
Также врач назвала в качестве главного отличия «омикрона» от «дельты» редкую потерю обоняния.
Ранее терапевт из Великобритании Нина Аслам предупредила, что конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон».
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Врач назвал случаи обязательной госпитализации при «омикроне»
Маленьким детям, болеющим «омикроном», необходима срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что «еще одно коварство «омикрона» в том, что ковидом стали чаще болеть дети», у них болезнь протекает как ротовирус или энтеровирус, «как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме», передает Ura.ru.
Заболевание вызывает серьезное поражение слизистой – от полости рта до толстого кишечника, при этом также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.
«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость, и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», – заключил Болибок.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей.
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Назван способ быстрого восстановления после коронавируса
Соляная пещера, или галокамера, помогает быстрого восстановиться после коронавируса, сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.
«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», – объяснил Тарасенко в интервью радио Sputnik.
По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Медик уточнил, что обычно пациентам рекомендуют от десяти до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, максимальный интервал между которыми должен быть не более одного-двух дней.
«В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов», – сообщил специалист.
Он также отметил, что дома подобное лечение организовать не получится. Домашние соляные лампы, по его словам, не позволяют достигнуть такой концентрации, как в специальной комнате.
Посещение соляных ванн противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, заключил эксперт.
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
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Назван процент эффективности самой лучшей защитной маски в России
Самая эффективная медицинская маска из проверенных Роскачеством может задержать 23% вирусов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении на сайте Роскачества говорится, что «к сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов, самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов».
Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19. Лучшие результаты в ходе испытаний показала медицинская маска торговой марки «Нетканые материалы» – она пропускает до 77,4% вирусов, худшие – медицинская одноразовая маска «Московского эндокринного завода», чья пропускная способность – 93,9%, то есть она задержит менее 7% вирусов.
При этом по уровню эффективности против бактерий медицинские маски соответствуют ГОСТу.
В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional. Все они были закуплены в онлайн-магазинах, в частности на маркетплейсах.
Все исследованные маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава, но медицинская маска Karo на момент закупки в марте 2021 года имела просроченное регистрационное удостоверение.
По мнению экспертов, возможно, что на маркетплейсе могут продаваться под видом медицинских товаров подделки и фальсификат. Несмотря на нарушение маркировки, маска Karo соответствовала ГОСТу на медицинские маски.
По данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также продемонстрировали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.
Ранее было опровергнуто влияние ношения масок на сердечно-сосудистую систему.
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Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 80%
В России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с распространением заболевания.
По данным штаба, близки к 80% оказались Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области.
При этом ситуация с распространением заболевания ухудшилась в Дагестане, Смоленской области и Удмуртии.
«Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идёт интенсивное распространение штамма "омикрон", и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.
Иммунитет в 72% и выше наблюдается в Республике Хакасия, Забайкальском крае, Самарской, Тюменской, Белгородской, Архангельской, Новгородской и Псковской областях.
«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла – 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», – сообщила Голикова.
В России за сутки госпитализировано 6,2 тыс. человек с коронавирусом
За минувшие сутки в России госпитализировали 6 211 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Количество госпитализаций на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выписано 23 045 человек, на 9,7% меньше по сравнению с 22 января. Подтверждено 679 летальных исходов.
В штабе также сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 63 205 – до 11 108 191, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов, при этом доля госпитализаций снизилась до 5,9% от числа заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 17 528 против 16 094 днем ранее – до 2 174 536, передает ТАСС.
Накануне, 22 января, в России госпитализировали 9902 человека с COVID-19.
В России за сутки госпитализировано более 9 тыс. человек с коронавирусом
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За минувшие сутки в России госпитализировали 9136 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Количество госпитализаций на 0,34% меньше по сравнению с 20 января. Выписано 24 719 человек, на 1% больше по сравнению с 20 января. Подтверждено 692 летальных исхода.
В штабе также сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, до 10 987 774, говорится в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».
В Москве за сутки госпитализировали 1064 пациента, при этом доля госпитализаций снизилась до 6,7% от числа заболевших.Число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 15 987 против 11 557 днем ранее, передает ТАСС.
В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подчеркивают, что «с учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем».
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.
Накануне, 20 января, в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мишустин поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба кабмина.
«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Это сделано в рамках реализации плана дополнительных мер по борьбе со штаммом «омикрон», а также в рамках подготовки минздрава для помощи заболевшим коронавирусом.
Документ обсуждался на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин поручил взять этот вопрос под личных контроль главам регионов.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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