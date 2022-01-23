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23 января, воскресенье | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД заявил о подготовке Западом крупной провокации
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Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины
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США предупреждали о возможных планах России относительно Украины, подобных тем, о котором заявила Великобритания, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», – приводит ТАСС его слова.
Блинкен также добавил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.
«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [России Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», – подчеркнул он.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности.
Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией
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Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.
«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в статье NYT.
Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.
Авторы статьи увидели некий оптимизм у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».
Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
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Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
В Британии назвали Россию «крепким орешком»
Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком, выразил мнение главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
Обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер выразил уверенность, что новые антироссийские санкции, если Соединенные Штаты их решатся ввести, не станут для экономики России «экзистенциальными». Ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара, отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. «У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», – сказал эксперт.
Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. «Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, – констатировал он.
В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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