В Пентагоне усомнились в целесообразности трат на гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением арсенала Соединенных Штатов, однако высокая стоимость этих систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Мы работаем над технологиями, над программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью», – приводит ТАСС ответ министра ВВС США на вопрос о том, как в Соединенные Штаты могут ликвидировать отставание от России и Китая в гиперзвуке.

Вместе с тем он подчеркнул, что у американских военных отчасти «иной набор целей», нежели у вооруженных сил России и Китая. «Нам нужно думать о том, что является для нас самым эффективным с точки зрения затрат. Я думаю, что в этом наборе средств есть ниша для гиперзвукового оружия. И я полагаю, что нам нужно продолжить разработку и развертывание подходящих гиперзвуковых вооружений, – подчеркнул Кендалл. – Считаю, нам нужно очень серьезно рассмотреть вопрос о том, какие цели интересуют нас, и о том, какое решение является самым эффективным с точки зрения затрат».

«Для меня это в значительной степени остается открытым вопросом. У гиперзвуковых вооружений есть пара характеристик, которые делают их интересными. У них высокая скорость, они могут преодолевать оборону, сложно определить направление их движения, во всяком случае в сравнении с обычными баллистическими ракетами. Но они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать», – заявил Кендалл на онлайн-семинаре, организованном Центром в поддержку новой американской безопасности.

«Думаю, при предыдущей администрации [США] была спешка с тем, чтобы [вооруженным силам Соединенных Штатов] иметь гиперзвуковые вооружения. В то время я спрашивал, является ли для США это верным путем. У меня по-прежнему есть некоторые вопросы», – утверждает министр ВВС США. «Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», – заметил Кендалл.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в США с 2013 года.

Между тем в декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.