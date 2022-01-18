Лавров: Россия будет приветствовать США в украинском урегулировании

|
18 января, вторник | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Следствие попросило арестовать дагестанца за угрозы пассажирам в автобусе
Разделы
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию.
Подробности...
18 января 1943 года в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Враг все еще стоял под стенами города, но снабжение жителей продовольствием стало куда лучше. Почему удачей закончилась именно «Искра», что ее отличало от попыток 1941 и 1942 годов?
Подробности...
Ситуации, когда мужчина уверен, что все было добровольно, он получил то, что хотел в обмен на деньги или еще какие-то проявления покровительства, а женщина потом вспоминает, что подверглась насилию, в условиях «свободной любви» возникают неизбежно.
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Лавров: Россия будет приветствовать США в украинском урегулировании
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия будет приветствовать помощь США в решении украинского конфликта, так как Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей – прим. ВЗГЛЯД), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим», – цитирует политика РИА «Новости».
Ранее и. о. обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к подключению США к «нормандскому формату» нет.
Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров заявил, что Москва не будет принимать требования по поводу действий армии России на своей же территории.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершила первую поездку в Москву. Визит состоялся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Запад назвал три принципа в отношениях с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.
Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении России «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной
Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».
Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте» – ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».
Песков отметил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.
Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В Кремле дали оценку переговорам России с США и НАТО
|
|
Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило Bloomberg.
«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», – приводит ТАСС слова Пескова об итогах переговоров с США и НАТО.
Пресс-секретарь главы государства также вновь указал на необходимость получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.
«У нас слишком много напряженности на границе. У нас слишком много напряженности в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечет больше проблем, поэтому это чрезвычайно опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения. Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», – сказал пресс-секретарь президента России.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
-
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta
|
|
«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.
«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.
Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах России с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.
Ранее глава делегации России на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО
|
|
Дискуссии России с США и НАТО пока не дали существенного результата, принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», – говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления разместило посольство России на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.
Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
Он отметил, что «после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась». «Пять «волн» расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам», – заявил Антонов.
«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России», – подчеркнул посол.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», – отметил Антонов.
«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», – подчеркнул посол.
«В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», – заявил Антонов.
-
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС отвергли восстановление сферы влияния России в Европе
|
|
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз», говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический союз», – приводит текст заявления ТАСС.
В документе подчеркивается, что «тесная координация между Евросоюзом и Соединенными Штатами по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне». «Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость деэскалации Россией ситуации и полного выполнения Минских соглашений. Они рассмотрели текущую подготовку мер сдерживания и решительной международной реакции с серьезными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», – говорится в заявлении.
При этом Боррель и Блинкен заявили, что «ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией, но никогда за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В субботу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
-
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле оценили решение США определить 18 вариантов ответа на «вторжение» России на Украину
|
|
Россия также рассматривает различные варианты развития событий на случай ухудшения ситуации на Украине. Однако в Москве считают, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», – передает его слова РИА «Новости».
Песков заявил, что Россия надеется, что на этой неделе американской стороне удастся «что-то сформулировать в письменном виде».
Напомним, Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Жители США осудили политику Байдена в отношении России
|
|
Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении России и Китая, следует из опроса, проведенного YouGov и СBS News.
В целом к его деятельности в Белом доме неодобрительно относятся 56% респондентов. При этом на вопрос «Одобряете ли вы то, как Джо Байден решает проблемы с Россией?» отрицательно ответили 55%. На аналогичный вопрос об отношениях с Китаем отрицательно ответили 59%. При этом не указывается, считают ли американцы политику Байдена слишком мягкой или слишком жесткой, передает РИА «Новости».
45% респондентов считают, что из-за Байдена США теряют уважение в мире, 36% не согласны с этим, 19% полагают, что политика нынешнего президента на уважение к Вашингтону никак не повлияла. У половины опрошенных действия Байдена вызывают «фрустрацию» и «разочарование», а «удовлетворение» и «спокойствие» – только у 25%. Его работу позитивно оценивают 44%. 55% участникам опроса импонирует то, как Байден «держит себя как личность».
Опрос был подготовлен к первой годовщине президентства Байдена. В социологическом исследовании, которое проводилось 12–14 января, приняли участие 2094 совершеннолетних американца, погрешность – 2,5 процентного пункта.
Напомним, рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. В декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США.
Лавров о 18 сценариях США по Украине: Возможно, это конкурс ведомств
Ведомства США, предъявляя 18 сценариев на случай эскалации ситуации на Украине, вероятно, устраивают конкурс, пошутил глава МИД России Сергей Лавров.
«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», – передает его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия также рассматривает различные варианты развития событий на случай ухудшения ситуации на Украине. Однако в Москве считают, что их должно быть меньше 18.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Трамп уличил американских чиновников во лжи о России
Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России.
«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, – это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», – отметил бывший лидер США, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что по такой же схеме действовали и против него, обвиняя в связях с Москвой. После президентских выборов 2016 года власти страны начали расследование о взаимоотношениях Трампа с Россией и ее вмешательством в результаты голосования.
В 2016 году Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, тогда были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией.
Ранее Трамп заявил, что республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса США, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом.
Пушков указал на несостоятельность трех принципов Запада в отношениях с Россией
|
|
«Диалог в сочетании со сдерживанием – формула политической катастрофы. Реализация такого подхода НАТО в последние годы как раз и привела к деградации отношений России с Западом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Франции заявил, что Париж и Вашингтон поддерживают в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».
«Слова Ле Дриана означают, что Франция отказывается от самостоятельной позиции в отношении России, на которую в свое время намекал Макрон. Он говорил о том, что Франция намерена сыграть роль наиболее активного сторонника диалога с Москвой, и даже собирался провести работу с Польшей и странами Прибалтики, которые придерживаются наиболее антироссийских позиций. Он утверждал, что НАТО надо поменять свой подход к России и что Европа должна этому способствовать», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Судя по всему, от этих намерений президента Франции мало что осталось, – уточнил собеседник. – Поддержание трансатлантической координации означает встраивание Франции в политику США. А сдерживание – политику военных усилий НАТО по противостоянию России в Европе. Кроме ритуального упоминания «диалога», причем непонятно во имя каких целей, в этом заявлении нет ничего, что могло бы продвинуть решение острых вопросов, которые накопились между Россией и западным альянсом».
Сенатор уверен: диалог в сочетании со сдерживанием – это формула политической катастрофы. «Сдерживание предполагает сумму враждебных действий по отношению к России, включая военные приготовления со стороны НАТО, поддержку наших противников, военное освоение территорий государств, граничащих с Россией, а также экономические санкции», – указал Пушков.
«На фоне такой политики диалог превращается не более чем в ритуальные обмены мнениями, в ходе которых стороны выдвигают взаимные претензии, но не ищут общей платформы, – пояснил Пушков. – Так что в связке «сдерживание – диалог» всегда доминирует сдерживание, а диалог превращается в дипломатическую вуаль, которая прикрывает противостояние. Эта формула, которой упорно придерживается НАТО последние несколько лет, приводит только к деградации отношений между Россией и Западом».
В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, что Париж и Вашингтон разделяют в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцев предупредили об угрозе повторения Карибского кризиса
Российская сторона на переговорах в Женеве «намекала» на возможность появления ядерных ракет России у берегов США, сообщают СМИ.
Как пишет New York Times, были «намеки», а не прямые угрозы или официальные заявления. Издание считает, что это грозит повторением Карибского кризиса 1962 года. Появление российских ракет у берегов США может стать ответом на решение НАТО продолжить расширение, отказавшись пойти на уступки Москве, передает РЕН ТВ.
Напомним, США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной
Для обсуждения российско-украинских отношений Соединенные Штаты не нужны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность трехстороннего саммита Россия – США – Украина.
«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите. Предстоит выяснить, что о Донбассе в Киеве намерены обсуждать с Москвой, отметил Песков.
«Россия не является стороной конфликта», – напомнил он.
Представитель Кремля отметил, что пока нет ответов, означает ли это, что большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США, а меньшую надежду – на «нормандский формат».
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
США не подтвердили отказ от возможности отключить Россию от SWIFT
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал сообщение СМИ о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.
В Белом доме заявили, что «ни один вариант не исключен». США «продолжают очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий» для Москвы в случае «дальнейшего вторжения на Украину», передает ТАСС.
Напомним, СМИ заявили, что ЕС и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России.
В США допустили новые шаги по контактам с Россией на следующей неделе
Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», – приводит его слова РИА «Новости».
Салливан повторил, что США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
|
|