Эксперт: Угрозами в адрес российских дипломатов Киев провоцирует Москву на ответ

За угрозами в адрес российских дипломатов на Украине могут стоять местные или западные спецслужбы с целью спровоцировать ответную реакцию России, это может быть прелюдия масштабной провокации в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко о вероятных причинах таких угроз.

«Русофобия на Украине разогнана до небывалых высот. Поступающие российским дипломатам угрозы – это один из элементов создания антироссийской истерии с единственной целью: совершить провокацию и вызывать ответную реакцию Москвы. Хорошо известен российский тезис о защите своих людей, соотечественников. А здесь не просто соотечественники, а люди на службе России. Если на них совершаются нападения или поступают угрозы, Россия просто обязана защитить их», – говорит украинский политолог Владимир Скачко.

Украина своим бездействием по поводу угроз в адрес российских дипломатов «подстрекает радикалов на подобные акции». «Если кого-то из российских дипломатов на Украине покалечат или убьют, то причиной этого будет либо проявление психопатии самих радикалов, либо четко отработанная операция украинских, либо курирующих их западных спецслужб. Это миниподготовительное мероприятие вплоть до масштабной провокации в том же Донбассе. Не получается мытьем, так попробуем катаньем – это очень паскудная метода, но она взята на вооружение на Украине, причем давно», – говорит эксперт.

Скачко напомнил, что три года назад был непосредственным свидетелем нападения ультранационалистических радикальных молодчиков на обладающих дипломатическим иммунитетом сотрудников Россотрудничества. «К дипломатам врывались прямо в здание, устраивали там погром, а самого руководителя Россотрудничества обливали под камеры нечистотами», – напомнил собеседник.

Скачко также был свидетелем попытки поджечь дымовыми шашками торговое представительство посольства России. «А когда приехала полиция, то все припаркованные возле представительства машины были разбиты и исписаны надписями в духе «вам здесь не место, вон в Россию», – добавил собеседник.

О поступающих угрозах, в том числе и персональных – сотрудникам российских посольств и консульств на Украине рассказала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет не только о дипломатах, но и административно-техническом персонале, а также членах их семей. Однако Захарова опровергла утверждения американской газеты The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников посольства России в Киеве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать дополнительных комментариев по этому поводу.