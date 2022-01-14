Силуанов сказал, как должны расти доходы граждан

Рост экономики России темпами не ниже 3% в год должен сопровождаться повышением доходов граждан, которые должны ощущать позитивные изменения, заявил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

«Нам важно создать условия, чтобы действительно мы росли на уровне 3%, не ниже. И, собственно, в прогнозах наших так и есть. Под это много что сделано. Важно здесь, конечно, нам действительно сделать так, чтобы этот рост приносил качество роста. Чтобы доходы граждан росли, чтобы граждане чувствовали эти изменения», – цитирует политика ТАСС.

По словам министра, экономический рост должен основываться на частных инвестициях. Необходимо сокращать неравенство среди россиян. Также он заявил о необходимости помогать людям с низким достатком, чтобы рос средний класс как элемент, который обеспечит стабильность.

Эти меры решат задачи экономического роста в 3% и выше, считает Силуанов.

Минфин и Банк России ставят во главу угла повышение доходов граждан при проведении бюджетной и денежно-кредитной политики, сообщил глава Минфина.

«Больше доходов граждан – страна богатеет. Это тоже наш основная задача. Поэтому и Центральный банк, и Минфин во главу угла это ставят», – сказал он.

Министр добавила, что федеральный бюджет России в 2021 году исполнен с профицитом 0,4% ВВП.

Ранее в Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT, отметив, что это никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.