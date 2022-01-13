Депутаты новой волны подвели итоги первых ста дней работы в Госдуме

Характерными чертами депутатов новой волны является забота об интересах конкретных социальных групп и постоянное общение с гражданами, реализация предвыборных обещаний и также эффективное участие в работе Госдумы и фракции ЕР, к такому выводу пришли участники прямого эфира, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В ходе эфира депутаты обсудили результаты первых 100 дней работы в парламенте VIII созыва. В числе главных итогов осенней сессии – решенные проблемы людей, социальные инициативы в интересах всех граждан страны и значимые законодательные инициативы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутаты рассказали о своих приоритетах в социальной работе. Эти направления находят отражение в активном участии депутатов новой волны в работе Госдумы и фракции «Единая Россия» и в законодательных инициативах. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева включена в состав двух рабочих групп, одна из которых разрабатывает предложения по модернизации системы предоставления жилья детям-сиротам, а вторая – по законодательному регулированию апартаментов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая инициировала индексацию материнского капитала по реальной инфляции, подчеркнув, что «материнские и детские деньги не должны уменьшаться год от года».

В фокусе внимания первого заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги — расширение системы льгот для молодых ученых, включающей программу жилищных сертификатов.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили так называемой региональной неделе, в рамках которой депутаты ежемесячно работают на территории своего избирательного округа. Буцкая обратила внимание на особую значимость этих периодов работы депутата, поскольку важные для всего государства законодательные инициативы зачастую вырастают из обнаруженных локальных проблем. Мажуга подчеркнул, что наиболее эффективная стратегия решения таких проблем на региональных неделях — прямое взаимодействие депутата Госдумы с жителями и местной властью.

В ходе прямого эфира депутаты новой волны также рассказали об итогах деятельности фракции «Единая Россия», которая сразу после выборов приступила к реализации составленной на основе запросов граждан Народной программы. Депутаты активно включились в деятельность фракции. Кроме этого, депутаты новой волны выступили регулярными участниками акции «МыВместе», нацеленной на помощь оказавшимся в трудной ситуации людям. Адресную помощь в ходе акции получило более 6 млн человек.

«Деятельность депутатов новой волны — новый важный элемент функционирования законодательной власти, который обеспечивает должную динамику развития страны. Они предлагают свежие решения проблем, не забывают о регулярном общении с избирателями и конкретной помощи людям, синхронизируют свои действия с ежедневной работой партии «Единая Россия», – отмечается в сообщении по итогам прямого эфира.